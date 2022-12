Harrison Otálvaro, el experimentado de la B: “Aquí se corre más de lo que se juega”

El mediocampista caleño, de 33 años, aseguró estar muy contento con este nuevo reto en su carrera; al ser uno de los jugadores que comandarán al Atlético Huila en su objetivo por regresar a la máxima categoría.

Este viernes regresan las emociones a los estadios de la segunda división del fútbol colombiano. El ascenso, es el gran objetivo de la mayoría de equipos.

Sin embargo, para algunos, regresan a la máxima categoría es una obligación; por su historia e hinchadas. Este es el caso del Atlético Huila, equipo que descendió el año pasado y volverá a jugar en esta competición después de más de dos décadas.

“Aquí la idea es que estemos en segunda división solo por un año. Me encontré con un club organizado, que cuenta con una sede propia y que armó una nómina competitiva para ascender. Obviamente para ellos el golpe del descenso fue duro, pero reaccionaron rápido y han hecho grandes cambios en la parte institucional”, le contó a GolCaracol.com Harrison Otálvaro, uno de esos nombres de experiencia que comandará el sueño ‘opita’.

Y es que son más de 15 caras nuevas las que tendrá Huila en este 2020. Todos, con la misma meta de ascender. “De mí pueden esperar compromiso y mucha hambre de triunfos. Estoy motivado por la oportunidad y las expectativas que tienen. Me voy a entregar de cuerpo y alma. Aconsejaré a los más jóvenes, para ayudarles y darles el ejemplo que necesitan”.

¿Qué expectativas tiene con este nuevo reto en su carrera?

“Son grandes. Desde que se dio la posibilidad del Huila fui consciente que vine a un equipo que quiere ascender y eso me llenó de ganas. Me brindaron mucha confianza y me demostraron que podría ser importante en su proyecto”.

¿Con qué nómina se encontró en el Huila?

“Con una que va a sumar por todos lados. Han hecho un esfuerzo muy grande para conformar esta nómina. Los que llegamos nos encontraos con varios jugadores jóvenes que cuentan con una gran proyección y pienso que esa combinación va a ser clave para lograr un buen torneo”.

¿Qué diferencias ha visto entre la primera y la segunda división?

“Muchísimas. Yo siento que en la A es un fútbol más preciso, de alguna manera; son jugadores más técnicos, más certeros en el ataque y organizados en defensa. En la B hay mucha juventud, entonces es de más velocidad y garra. Se corre más de lo que se juega. Hay equipos que se distraen con mucha facilidad”.

¿En dónde va a estar la clave para ascender?

“Toca apuntarle a la reclasificación. Poder quedar campeón en el primer semestre y seguir apuntándole a esa tabla de todo el año para, por qué no, también salir campeón en el segundo semestre y asegurar el ascenso. Pereira y Cúcuta ya lo hicieron. Nosotros tenemos grandes nombres para lograrlo. Ya toca es plasmarlo en la cancha.

Usted el año pasado jugó en Real Cartagena, ¿encontró diferencias con Huila?

“Huila es un poco más ordenado. Tener una sede es una ventaja. En Cartagena tocaba esperar qué cancha prestaban. Pero son equipos que quieren ascender y cuentan con una buena hinchada. Real ahorita le está apostando a la cantera y, pues todo eso es válido, mientras se le de una alegría a la gente”.

¿Real Cartagena ya canceló la deuda que tenía con usted?

“Sí, yo no tengo ningún problema con ellos. Ahorita estoy metido con Huila. Sé la edad que tengo y trato de aprovechar cada momento porque el fútbol es mi pasión”.

¿Qué decirle a la gente que piensa que usted ya no puede jugar en primera?

“Yo me siento activo, bien; de alguna manera partido tras partido se van a dar cuenta que puedo jugar tanto en primera como en segunda. En ningún momento pienso que llegó la hora de mi retiro. Disfruto y espero seguir jugando por mucho tiempo”.