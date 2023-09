Hubert Bodhert: "Lo de hoy es frustrante y veo que Nacional es justo ganador"

Independiente Santa Fe tuvo que viajar hasta la ciudad de Medellín para enfrentarse a Atlético Nacional por el partido de la jornada 13 de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano. Finalmente, el conjunto local terminó llevándose los tres puntos gracias a un marcador de 3-0, teniendo como principales anotadores a Juan Pablo Torres, Jefferson Duque y Eric Ramírez.

Tras la derrota, el técnico de Santa Fe Hubert Bodhert habló del partido y en su análisis terminó argumentando que la principal razón de la derrota fue la diferencia de capacidad individual que manejan ambos planteles. "Aquí hay un tema muy claro y yo lo resumo en la capacidad individual. Nosotros nos debemos a que cada uno de estos muchachos dentro de su capacidad individual pueda desarrollar e interpretar el juego y puedan resolver, pero cuando tú ves que para controlar un balón es complicado, para dar un pase a dos metros es complejo, hay una frustración para nosotros como cuerpo técnico y a mí como técnico. Les acabo de decir: 'con equipos con una menor nómina he competido mucho mejor', pero lo de hoy es frustrante y veo que Nacional es justo ganador porque tuvo mejor capacidad a nivel individual. Cada uno de sus jugadores muestran una calidad. Nosotros cometimos errores y horrores. Yo resumo a que ha faltado capacidad a nivel individual y eso deteriora el trabajo de grupo. Espero que tengan más tranquilidad y más seguridad y en medida de que haya más de esto, podremos dar una mejor presentación", comentó el estratega entre cierta molestia.

Sin embargo, se mantuvo con los pies en la tierra y aseguró que empezará a encontrar soluciones de cara a darle una mejor versión al conjunto 'león'. "Estamos buscando alternativas para darle un cambio a Santa Fe. A Nosotros nos cuesta, no tenemos una nómina como la de Nacional y como equipo no hicimos lo correcto nuevamente. La capacidad se puede controlar compitiendo más, siendo más agresivos, pero eso le ha faltado al equipo. Estos dos últimos compromisos no han sido los mejores y hay que reconocerlo y una vez reconocido toca mejorar.", argumentó con cierto optimismo.

Siguiendo la misma línea, el técnico aprovechó para darle ánimos a sus jugadores diciendo que son capaces de mostrar algo mejor a lo demostrado en las últimas dos fechas de Liga Colombiana. "Yo no puedo cambiar las cosas. Sigo creyendo que este grupo puede dar mucho más. Ha mostrado cosas buenas y tenemos que retomar esa idea. Toca darle la seguridad, no tenemos mucho tiempo, pero si toca tomar decisiones podremos revisar y buscar, de aquí al domingo, para encontrar un equipo más sólido. Tenemos que empezar a pensar en la solidez de la parte defensiva, para tener una mayor solidez en la parte ofensiva. Vamos a evaluar y analizar y a tomar las mejores decisiones para tener un mejor equipo el próximo fin de semana. Todos los equipos tienen un bache y a nosotros nos cogió ahorita. Hay que mantener el rumbo, porque esto no va a ser para toda la vida. Un partido de estos, muchos lo han tenido en la liga y lo que debemos evitar es tener este bache durante mucho tiempo. Debemos tener calma y recomponer para el próximo compromiso. Esto no va a ser para toda la vida", culminó de esta manera Hubert Bodhert.

El próximo encuentro de Independiente Santa Fe, equipo que se encuentra quinto del rentado nacional con 15 puntos, será contra el Deportivo Pereira el próximo domingo 24 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho El Campin.