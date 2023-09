Iván 'el Bebé' Rivas, en pocas horas de jugador a asistente técnico de Patriotas

Iván 'el Bebé' Rivas es un deportista con experiencia y recorrido en el fútbol colombiano. Sus pasos por La Equidad, Santa Fe, Cúcuta Deportivo, Junior de Barranquilla y Patriotas, entre otros, evidencian ese bagaje con el balón, en el último tiempo ha brillado con el equipo rojo de Tunja, que milita en el Torneo de la Primera B del rentado nacional. No obstante, el hasta ahora volante cambió en pocas horas su lugar en el conjunto 'lancero' ya que pasó de ser jugador a asistente técnico.

Y es que después del partido que Patriotas disputó contra Deportes Quindío, que finalizó 1-2 para los 'cuyabros' el pasado martes, Rivas Mendoza recibió una llamada del presidente del club, César Guzmán, quien le propuso nuevamente hacer parte del cuerpo técnico. Antes había rechazo esta opción, pero finalmente el popular 'Bebé' no dudó en aceptar la propuesta. Su debut en el banquillo será el lunes contra Barranquilla FC.

"La verdad es que tengo muy buena relación con don César, el dueño del equipo; es mucho el cariño que él me tiene. Yo venía preparándome años atrás y él me venía diciendo desde diciembre que quería que estuviera en el cuerpo técnico y yo le decía que no. En marzo me lo mencionó de nuevo y le volví a decir que no. A la fecha que quedamos campeones, me dijo que me metiera otra vez al cuerpo técnico, pero el lunes que jugamos con Quindío; al día siguiente hicimos la recuperación y luego estoy buscando mis hijos del colegio cuando me llama don César y esta vez le dije que sí; esa es la verdad", contó Rivas en exclusiva para Gol Caracol.

Iván contó más detalles de esta particular llamada y propuesta, y sin duda para él es un sueño hecho realidad ya que se viene preparando hace varios años en el tema de técnico.

"A veces le he dicho que no a don César porque ustedes conocen que vengo jugando. Como toda persona, con sueños, anhelos y días atrás, soñando, visualizando, pues para hacer mi licencia que hice gracias a la agremiación; haciendo trabajos, estudiando mucho, mirando muchos videos. Pues lo tenía ahí y lo tomé como una señal de Dios, un respaldo de Dios, decidí decirle que sí y feliz. Fue en un momento, en un transcurso de dos minutos que duró la llamada y, bueno, ya empezamos a vivir ese gran sueño ahora".

Otras declaraciones de Iván Rivas:

¿Y en cuánto tiempo fue que pasó de jugador de Patriotas a asistente técnico?

"En uno. Estoy preparado y capacitado; Dios es maravilloso. Yo siempre quería arrancar así desde un equipo profesional, aprendiendo mucho, viviendo el proceso que tengo que tener ahora, aprendiéndole ahora a los 'profes', al 'profe' que llegó (Jonathan Risueño). Los compañeros me conocen, saben que como capitán era muy estricto, pero también soy un ganador. Gloria a Dios que siempre donde uno está pasan cosas maravillosas y sé que ahora no va a ser la excepción, pero honestamente fue una llamada que duró cinco minutos".

¿Cómo se siente en este nuevo cargo en Patriotas?

"La verdad me siento feliz, me siento con muchos sentimientos encontrados, pero yo te tengo que dar un testimonio de Dios, de que yo venía días atrás acarreando con una lesión, tenía un desgarro en el sóleo. Me decían los muchachos, hay varios que ya le decían a uno en forma de risa, hay otros que ya esto... Había compañeros como Sebastián Ayala que también en este momento estaba lesionado y me decía: 'Bebé', ¿vos qué harías en esta situación que estamos viviendo? Y preguntas como esas. Hice dos prácticas con los compañeros, al mando del grupo con los otros dos 'profes' y ya hoy (viernes) que se presentó el 'profe' como líder, como la cabeza del grupo y feliz de estar viviendo esta experiencia".

¿Qué le han dicho hasta hace poco sus compañeros en Patriotas por este nuevo cargo?

"Pues que soy honesto, mira que no ha sido un cambio brusco ni para ellos ni para mí porque como decía, como capitán era un buen líder, una gran persona; una persona que empujaba para adelante, una persona que si el cuerpo técnico anterior me ponía a jugar era una persona positiva, si no jugaba era una persona positiva. Y nada, feliz porque siempre quería ser campeón con Patriotas. En el 2018 fui el goleador del equipo, llegamos hasta finales y las promesas de Dios se cumplen porque regresé, fui campeón, estoy en los goleadores históricos del equipo. Muy agradecido con don César y con Dios por todo lo que estoy viviendo".

Se veía haciendo otra cosa diferente que no fuera el fútbol...

"Si tú le preguntas a Iván Rivas qué haría después, no me veo haciendo otra cosa que no sea algo en el fútbol, soy muy honesto. Y bueno Dios me la puso una fecha inolvidable para mí el 31 de agosto del 2023 y así fue y aquí estamos. Ya el lunes, si Dios lo permite, pues tengo la oportunidad de dirigir mi primer partido como asistente técnico profesional y bueno disfrutarlo y con la responsabilidad de terminar de hacer la tarea que hizo el 'profe' Juan David (Niño) que es ascender".