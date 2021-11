Jacobo Pimentel, jugador de Boyacá Chicó: "Mi papá es muy exigente, me trata como uno más"

Boyacá Chicó viene de lograr un importante triunfo en condición de local, frente a Real Cartagena, equipo al que goleó 4-0 en la cuarta jornada de los cuadrangulares finales, por el torneo de la Primera B del fútbol colombiano.

Con ese resultado, el equipo que dirige el mexicano Mario García, con la asistencia de Jhon 'la Flecha' Gómez llegó a 8 puntos en su grupo, seguido de Cortuluá que acumula 7 unidades. Boyacenses y vallecaucanos se enfrentarán en la próxima fecha, en una auténtica final anticipada en esa zona.

Tras ese juego, en Gol Caracol hablamos con el extremo Jacobo Pimentel, autor de dos de los cuatro goles que hizo la escuadra 'ajedrezada', en la relevante victoria sobre el conjunto de la 'heroica'.

Jacobo, con 19 años, es uno de los jugadores jóvenes con los que cuenta el equipo de Tunja. Además de esto, es hijo de Eduardo Pimentel, exfutbolista colombiano que vistió la camiseta de clubes como Millonarios, América, Medellín, Pereira, entre otros, y que es el dueño de Boyacá Chicó.

El bogotano nos comentó acerca de los goles marcados contra los cartageneros, que fueron los primeros en su carrera deportiva.

"Como todo futbolista es algo soñado, si bien se demoraron un poco los goles, lo más importante es que fueron fundamentales para el equipo, porque era un partido que tocaba ganar. Creo que por eso es que me lleno más de alegría", expresó el número '29' de entrada.

El atacante ha tenido bastante regularidad durante la presente temporada, pero tenía el arco cerrado y no había podido convertir una anotación. Respecto a esto, expresó que "estaba bastante ansioso, desde hace mucho lo venía buscando y no lo encontraba, pero sé que todo es parte del proceso, gracias a Dios se pudo lograr".

Más declaraciones de Jacobo Pimentel:

*Sobre su relación con Eduardo Pimentel

"Es muy exigente, la verdad es muy difícil que a uno le reconozcan las cosas buenas. Siempre los comentarios son en pro de mejorar, de estar evolucionando cada día. A mí me trata como uno más en el equipo, cualquier persona del plantel te puede decir eso. Tenerlo como papá es una alegría enorme, aprendo mucho sobre el fútbol de esa época y de cómo aplicar esas características al día de hoy".

*Las críticas

"Yo confío mucho en mis cualidades y sé que juego porque me consideran buen jugador, lo he venido demostrando cada vez que tengo la oportunidad de jugar. Siempre van a haber críticas, se dice que yo estoy acá es por él (Eduardo Pimentel), pero uno sabe que en el fútbol siempre se tratan ese tipo de comentarios".

*Su rol en el equipo

"La presión es mayor por el apellido que tengo, porque juego, por decirlo así, en mi equipo. Eso es algo que desde pequeño siempre supe manejar y ya me acostumbré, no me importa lo que diga la gente; mis compañeros y el cuerpo técnico confían en mí, eso lo importante".

*El partido contra Cortuluá

"Cortuluá es uno de los favoritos, es un equipo de la A, al igual que nosotros. Sabemos que va a ser un juego complicado, nosotros ganamos en su cancha en el todos contra todos, esperamos que eso pueda volver a pasar. Sabemos que ellos vienen con una mentalidad fuerte, queremos que todo nos salga muy bien".

*Análisis del otro cuadrangular

"Creo que Fortaleza ya sacó una ventaja amplia, pero toca esperar el próximo partido contra Unión Magdalena que es en Santa Marta".

*Consejos de los más experimentados

"Me insisten mucho en que confíe en mi pegada, me insisten en que siempre debo llegar al área, que los goles que logré hacer contra Real Cartagena no fueron de casualidad, sino fue de saber estar en el lugar indicado. Siempre me piden eso, que no renuncie a ninguna jugada".

Por Óscar Mauricio Lizcano

Especial para GolCaracol.com