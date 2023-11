Jaime Peralta, la 'joya' que tiene como ídolo a Germán Cano y que sueña ascender con su amado Cúcuta

En el Norte de Santander todo es alegría, el Cúcuta Deportivo clasificó a la final del Torneo 2023-II a falta de una jornada de los cuadrangulares. La victoria en la quinta jornada 1-0 sobre Atlético FC les dio el pase y mantiene el anhelo latente de subir a la primera división. En sus filas, los 'motilones' cuentan con Jaime Peralta, un joven de 18 años que ha demostrado todo su talento en ataque y que hace poco le marcó un golazo a Millonarios por Copa.

Jaime Peralta nació en el 2005 en Cúcuta y estaba destinado a jugar al fútbol. Su hermano es Diego Peralta, defensor que pasó por varios equipos y que logró ser campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016. Otro hermano también jugó en la B y su prima Manuela González marca goles en la plantilla femenina del 'verdolaga'.

Por si fuera poco, tiene como referente a German Ezequiel Cano, con quien tuvo la oportunidad de compartir en el Independiente Medellín.

Por eso, en Gol Caracol, Jaime Peralta es nuestro invitado en ' Historias de la B '

¿De dónde viene?

“Yo empecé a jugar desde los cuatro años, en la escuela Real Madrid, que funcionaba acá en Cúcuta, de ahí pasé para el equipo Chamitos, allí estuve como cinco meses. Luego duré harto Barcelona Fútbol Club. Gracias a Dios ahí jugamos la Pony Fútbol. De ahí salté a las divisiones menores del Medellín, cuando tenía 11 años. Después se fue mi mamá a vivir conmigo. Duré cinco años en el Medellín, me fue muy bien. Pasé al Bucaramanga, en las divisiones menores, jugué un año, quedé de goleador hay en el equipo. Yo estaba en la sub-17, sub-18 y se acabó, solo dejaron sub-20. Llegué a Real Frontera, jugué el torneo nacional sub-17 y después fiché por el Cúcuta hace año y medio. Entré con contrato, hice la Supercopa Juvenil, quedamos de segundos y me subieron a la plantilla profesional”.

¿Su familia es futbolera?

“Mi papá juega a fútbol, él no salió profesional, pero sí, siempre ha jugado en el barrio torneos. Mi hermano mayor, Diego Peralta, él tiene una historia del fútbol muy bonita, es un ejemplo para seguir. Y mi otro hermano es Darío Peralta. Él jugó con el Real Santander como cuatro años y se retiró. Mi prima también es futbolista profesional, Manuela González, ella juega ahorita en el Atlético Nacional, es delantera, jugó en América, en Bucaramanga, es muy buena”.

¿Qué significó tener al lado a un mentor como Diego Peralta, que pasó por Deportivo Cali, Atlético Nacional y otros equipos?

“A uno le dan muchas ganas de poder hacer la historia de él, hasta mejorarla. Cuando yo estaba pequeño, él me llevaba a las canchas, a los entrenos, a los partidos. Yo estaba cuando eran campeones, y me dan muchas ganas de poder estar ahí”.

¿Por qué no salió defensor como su hermano Diego?

“Él empezó de delantero, después fue volante y terminó siendo central. Mi otro hermano era delantero y terminó de central. Yo inicié de arquero, luego volante, hasta extremo y ahora atacante. Me decían que lo intentara de central, pero no, nunca me gustó jugar ahí y la verdad siempre me ha gustado hacer goles”.

Usted le marcó gol a Millonarios y por poco pasan a la final de la Copa, ¿Qué significado tiene eso para usted?

“Es muy grande. Jugar con un equipo que es actualmente campeón, es uno de los mejores de Colombia. Tiene muchos jugadores de bastante experiencia. El técnico también. Esos son unos sueños que uno va construyendo, cumpliendo y ganándoselos. Jugar con un estadio lleno. En El Campín, contra Millonarios. Todo eso son cosas que uno va viviendo poco a poco. Y acá en Cúcuta también es la hinchada de nosotros, el equipo, la gente. Hacer un gol, un golazo con más de 30.000 personas, eso a uno lo llena mucho de alegría. Fue en una semifinal y fue un gol muy importante”.

Se conocieron unas declaraciones en las cuales menciona que contra Millonarios usted ganó algunos duelos, ellos también, pero que no había sido la mejor defensa a la había enfrentado. ¿Recuerda cuáles han sido los defensores centrales más complejos que ha tenido de rivales?

“Los defensores Andrés Llinás y Vargas son muy buenos, son jugadores experimentados. Tienen mucho fútbol, pero eso uno lo demuestra en la cancha. Ellos me ganaron duelos, yo les gané duelos, hice gol. Como uno ha jugado Copa y Torneo de la B, siento que me ha costado enfrentar unos más duros, que me ganan más duelos. Sin embargo, esto es una alegría, enfrentar a un defensa que jugó al Mundial, otro que es Selección Colombia y que los dos estemos parejos, ganan duelos, yo gano duelos. Ese día yo fui la figura, pero queríamos era ganar”.

Cúcuta ya está en la final de la Primera B en este segundo semestre, ¿qué significa para usted?

“Como nacido en Cúcuta, jugar una final con el equipo de su tierra, de sus amores, y aun siendo tan joven todavía. Esto es mucho, eso es un sueño que teníamos de hace mucho, jugar la final para poder estar en la A. Me da mucha alegría de que uno trabaja, entrena, para ser el mejor, para ser campeón y ascender al Cúcuta. El paso a la final es un paso muy importante para seguir construyendo sueños. Ojalá seamos campeones y podamos ascender porque nos lo merecemos”.

¿Cómo se proyecta a futuro?

“Me gustaría jugar en el Real Madrid, en Argentina, en Boca Juniors o Brasil, pero poco a poco”.

¿Algún referente?

“Germán Ezequiel Cano cuando estaba en el Independiente Medellín. Compartí con él, yo era recogebolas. Siempre me ha parecido muy buen jugador”.