Jersson González, DT de Llaneros: "Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos"

Jersson González, DT de Llaneros, sabe que está a 90 minutos de lograr la hazaña. Eso sí, aunque tiene el marcador adverso en la llave, sabe que como local va a ser a otro precio, contando con el apoyo de su hinchada que colmará las graderías del estadio Bello Horizonte 'Rey Pelé'.

De este modo, luego de un proceso de más de un año en el equipo de Villavicencio, el exfutbolsita del América de Cali, reveló la importancia de lo que tiene en juego frente a Patriotas en la vuelta de la final de la Primera B del fúbol colombiano.

"Estoy muy contento de estar en esta instancia. Nosotros estamos consientes de la gran responsabilidad que tenemos y del equipo que tenemos al frente. Pero también somos conscientes de nuestra capacidad como locales, ante nuestra hinchada y con una institución que nos abrió las puertas para este gran proceso que se ha hecho. Son cosas lindas que dependen de nosotros mismos", comentó de entrada el estratega de Llaneros.

Por todo lado, destacó a su rival de este viernes, "tenemos al frente un gran equipo, con gran cuero técnico también, como es Patriotas, desde ahí empezamos respetando todo, en el terreno de juego intentaremos hacer las cosas lo mejor posible para intentar revertir ese resultado adverso que conseguimos en Tunja, esperamos no llegar a la instancia de penaltis porque esperamos hacer más de un gol, igual si llegamos a esa instancia tenemos mucho positivismo para quedarnos con la estrella".

Aquí más declaraciones de Jersson González, DT de Llaneros

*El partido de vuelta, a otro precio

"Más allá de lo que pasó en Tunja, nosotros somos conscientes de lo fuerte que somos en casa. Nosotros hicimos un buen planteamiento allá, se hizo lo que tenía en mente y prácticamente perdimos en un error que habíamos trabajado. Eso nos deja tranquilos porque fuimos con la convicción de sacar un buen resultado, pero esta es una final de 180 minutos y esperamos revertirlos. Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos".

*El crecimiento de Llaneros bajo su batuta

"Esto ha sido un esfuerzo mancomunado de todos, ver las familias y niños cuando uno los ve con la camiseta de Llaneros, ver como ha cambiado el panorama que todos hemos hecho".

*Más sobre Patriotas

"Sabemos la potencia que tiene Patriotas en el juego aéreo, pero todo con la actitud se puede hacer sin ningún problema, obviamente lo hemos trabajado. Se va a ver en los 90 minutos, tenemos que estar tranquilos, más no pasivos para manejar estas situaciones que pasan en el fútbol. Lo primero que vamos es pro igualar la serie y luego hacer el otro para evitar los penaltis. Repito, tengo una gran responsabilidad por esta tierra que me ha acogido como uno más, me siento como un llanero más y este viernes trataremos de darle vuelta al resultado".

*El apoyo de la hinchada

"A mí me deja tranquilo el tema de mi hinchada, es una hinchada que nos hemos ganado a pulso con mucho esfuerzo y dedicación, estoy contento de lo que se ha hecho. Sabemos que mañana nos van a empujar, hay prácticamente 20 mil boletas vendidas".