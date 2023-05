Jersson González, DT de Llaneros: "Tengo desilusión del arbitraje colombiano, vamos para atrás"

En el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Primera B del fútbol profesional colombiano se dieron hechos polémicos y discutidos por la actuación de la terna arbitral liderada por Gustavo Cortés, en el partido en el que Deportes Quindío y Llaneros empataron 2-2, el viernes en la noche en el estadio Centenario, de Armenia.

Y es que en el segundo gol de los 'cafeteros' había fuera de lugar evidente y lo más increíble fue que después de decretar un penalti a favor de Llaneros, tras una llamada telefónica el referido Cortés reversó su decisión, algo que recibió críticas de expertos analistas arbitrales y una serie de comentarios en las redes sociales de parte de periodistas y de aficionados. Cabe señalar que en la B no se cuenta con el servicio del VAR.

Tras el partido y en un nuevo episodio escandaloso, el que salió a poner el grito en el cielo fue Jersson González, entrenador del equipo de Villavicencio. "Yo no tengo nada contra el Quindío. Ya ni la televisión les da miedo (a los árbitros). Hubo un fuera de lugar impresionante. La del línea apoyándose en un celular, en una llamada. Eso no lo había visto nunca. Vamos de para atrás", expresó en la rueda de prensa el timonel de Llaneros inicialmente.

Los dichos del entrenador visitante siguieron y agregó que "hoy parece que se acaba el deporte de contacto. Se hace así no más y ya es falta. El primer gol de ellos, revisen si fue falta. Es fútbol, entonces no nos toquemos, esto es impresionante, nos meten en un arco".

González se vio molesto y afectado por lo sucedido en Armenia, en medio de una fase de definiciones. "Creo que acá estoy diciendo las cosas bien. No estoy siendo grosero. Me estoy defendiendo de una cosa que pasó. Eso está en la televisión, en la televisión colombiana para que lo vean. Todo el mundo me ha escrito que es un atraco. En el penalti, eso no se puede devolver. Y es que apoyándose en un celular. Esto es de respetar y respetar el fútbol colombiano".

Para finalizar, Jersson González agregó que no tiene nada en contra del Quindío y dejó en claro que "tengo una gran desilusión y tristeza por el arbitraje colombiano".

Cabe señalar que fecha a fecha en la Liga I 2023 del fútbol colombiano se han venido presentando quejas y reclamos de parte de técnicos, jugadores y directivos, en hechos que se ponen en evidencia en los medios de comunicación, pero que hasta la fecha no parece tener la suficiente atención en la Dimayor, más cuando se vienen tiempos de definiciones.