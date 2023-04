Jhoar Mejía, de ser comparado con Jackson Martínez, en Argentina, a ser capitán del Cortuluá

Como dice la popular canción, "los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba". Así se podría describir la vida de Jhoar Mejía, jugador de 23 años, que pertenece al Cortuluá y que contó su historia para nuestra sección 'Historias de la B'. Actualmente, el chocoano es el capitán del conjunto caleño y uno de sus referentes en el frente de ataque.

Mejía, nacido en Itsmina, tuvo la oportunidad de jugar en las reservas de Racing de Avellaneda. Después de un brillante debut frente a Estudiantes de La Plata, donde anotó dos goles, empezó a ser comparado con Jackson Martínez y Roger Martínez , quien en ese momento acababa de abandonar la 'Academia' siendo la venta más cara del club. Sin embargo, "las malas decisiones" lo alejaron del fútbol argentino, teniendo que volver a Colombia. Acá su historia.

¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

"Yo empecé en una filial de Atlético Nacional, allá me llevó un tío mío y pasé. Me empecé a destacar, pero me empezaron a buscar nuevo equipo y ahí es donde llego al América de Cali. Allá empecé a ser goleador en la Sub-17 y me estaba yendo bien. Se me dio la oportunidad de hacer una prueba en Argentina, con Racing. Ese día hice doblete contra Estudiantes de La Plata. De una vez me quedé ahí".

¿Cómo fue su vivencia en Racing?

"Duré más o menos año y medio y tuve la oportunidad de conocer a Lautaro Martínez. Lo veía todos los días y a veces entraba con ellos. Fue una de las etapas más bonitas que he tenido hasta el momento. Sabía que podía llegar lejos allí, pero tomé malas decisiones y me tuve que marchar. Después de eso, estuve dos años sin jugar".

Publicidad

¿Por qué se fue de Argentina?

"Fue un tema de números. Mi representante no se puso de acuerdo con el club y eso fue algo que me molestó mucho. Al final, la última palabra la tiene el jugador y fue yo fui el que tomé la decisión de irme. Asumo ese error".

¿Qué guarda de ese paso por Racing?

"Tuve la oportunidad de hacer una buena relación con Gastón 'Chila' Gómez, arquero de Vélez; con Mauricio Domínguez, jugador de Defensa y Justicia. Para mí, una de las personas que más me ayudó allá fue Lisandro Martínez; muchas veces hablamos y me aconsejaba. Ojalá todavía se acuerde de mí. Fue muy bonito estar en uno de los equipos más importantes de Argentina, me ayudó a crecer como persona".

Cuando llegó a Colombia, ¿qué pasó?

"Cuando yo llegué de Racing, tenía la esperanza de que me iban a tener en cuenta en América, pero me topé con la sorpresa de que el técnico no sabía quién era yo. Tenía muchas ganas de estar con el primer equipo, de pronto no entendía que para estar ahí había que hacer un proceso. Fue una situación incómoda y no lo soporté. Terminé renunciando a los tres meses, aunque tenía tres años de contrato".

Publicidad

¿Cómo fue el regreso al fútbol?

"Después hice una prueba en el Bogotá y Martín Cardetti, desde el primer momento, me aceptó. Justo en ese momento pude jugar mi primer partido como profesional y ahí fui marcando mi camino. Ahí parto para Cortuluá, sabiendo que era un buen equipo. El primer semestre fue para el olvido, descendimos a la B. Aunque fue duro, fue una situación que me ayudó a crecer como persona y a lidiar con la presión".

¿Hoy cómo se siente en Cortuluá?

"Gracias a eso, hoy puedo ser el capitan el equipo y ser un referente para mis compañeros. Somos un grupo muy joven, casi todos somos Sub-20. No será fácil conseguir el ascenso para este año, pero con trabajo estoy seguro que lo podemos conseguir".

¿Qué decir de Alexis Castillo Manyoma?

"Él es una excelente persona y hemos tenido una buena amistad. Dentro de el grupo, no se cree más. Trabaja como todo. Él mismo sabe que para salir adelante hay que tener constancia y luchar todos los días. Es muy talentoso y seguramente será una estrella".