Jhon 'Guacarí' Lozano: "Convulsioné en la cancha y solo reaccioné en la clínica tiempo después"

El defensor central fue el protagonista de un gran susto durante el juego entre Real Cartagena, su equipo, y Tigres, en la tercera fecha del torneo de la Primera B en Colombia.

Más allá de la victoria 2-0 de Real Cartagena sobre Tigres, en un juego disputado el domingo pasado en la cancha del estadio Jaime Morón, el hecho significativo y dramático del partido se dio con el susto que se llevó el experimentado defensor Jhon Lozano, quien después de un choque con un rival terminó convulsionando y remitido a un centro clínico de la capital de Bolívar.

Aunque los primeros minutos fueron de angustia, 'Guacarí' Lozano se pudo recuperar y este lunes recibió el alta médica.

"Estoy bien gracias a Dios. Me tuvieron toda la noche en observación y esta mañana me dieron el alta. En el partido sufrí un trauma, fui a cabecear y el jugador de Tigres me golpeó con la rodilla. Caí al piso y desperté cuando estaba en la clínica”, contó el futbolista en charla con GolCaracol.com.

¿Qué le contaron de la acción en la que salió afectado?

“Nada más recuerdo hasta el momento en que hago el cierre con la cabeza. Pero me comentaron que cuando caí, empecé a convulsionar y vengo a reaccionar ya en la clínica. Gracias a Dios en los exámenes que me hicieron no hubo fractura, ni nada por el estilo”.

¿Cuánto tiempo estará alejado de los entrenamientos y de la competencia?

“Inicialmente voy a tener ocho días de mucho reposo. Me dicen que por haber convulsionado necesito estabilizar de nuevo el cuerpo. Lo más importante es poder tener una buena recuperación y a partir de ahí, estar de lleno con el grupo”.

¿En su extensa carrera había tenido un susto similar?

“Es la primera vez que tengo un episodio de esos. Durante mi carrera los golpes (que he recibido) han sido de cogida de puntos, pero no de pérdida de conciencia. Estoy contento de que no fue a mayores y más por el triunfo también, por el momento que está viviendo el equipo y porque se está encontrando la forma”.