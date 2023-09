Jhonier, el delantero goleador de Fortaleza que sigue dejando en alto a la 'Dinastía Blanco'

El Torneo de la B está entrando en su recta final de la fase del todos contra todos. A falta de cuatro jornadas, Fortaleza CEIF es el líder, tienes 31 puntos y ya está clasificado a los cuadrangulares, pues ahora mismo le lleva 15 unidades de ventaja al octavo en la tabla de posiciones. La escuadra bogotana tiene nómina muy joven y uno de los que resaltar es su goleador: Jhonier Blanco. El delantero lleva sietes goles en este semestre y hacer parte de una familia llena de futbolistas.

Jhonier nació en Santa Marta el 18 de octubre del 2000 y no podía a otra cosa en la vida que no fuera el fútbol. Su padre Debray Blanco es un reconocido exjugador del balompié amateur de la capital del Magdalena, que incluso estuvo cerca de debutar en el 'Ciclón'. Sus hermanos Debray y Álex lograron debutar en el equipo de la ciudad, sin embargo, las lesiones los frenaron.

La 'vena fútbolística' no para allí, ya que el más reconocido de sus hermanos es Ruyeri Blanco, jugador que también se estrenó con el Unión Magdalena, pasó por Atlético Nacional y hasta tuvo su paso en el Delfín, de Ecuador.

Por eso, en ' Historias de la B ', hablamos con Jhonier sobre sus inicios en el fútbol, su familia llena de goleadores y sus sueños.

Jhonier Blanco, delantero de Fortaleza CEIF.

¿Como fueron sus inicios en el fútbol?

"Desde muy pequeño mi papá siempre nos llevaba a las canchas y nos inculcó por el camino del fútbol. Y a partir de ahí, a los siete años, empecé a practicarlo en una escuela de fútbol. Mi primera y única escuela fue el Club Deportivo José Otero donde de ahí hago todo mi proceso de niño, voy a una selección Magdalena. Por fortuna me ven y bueno, me voy a la ciudad de Medellín".

¿De familia futbolera?

"Mi papá se llama Debray Blanco, estuvo muy cerca de ser futbolista profesional en el Unión Magdalena. Fue una persona que, en el fútbol aficionado, y muchos profesionales del Unión, como Carlos Mario Vilarete, José 'Mono' Herrera, Luis 'La Puya' Zuleta, lo conocen y lo distinguen, porque en su juventud pues marcó su nombre en Santa Marta y lo reconoce mucha gente".

Y la 'Dinastía Blanco' sigue...

"Somos cinco hermanos, la hermana mayor no jugó al fútbol. Mi hermano mayor jugó a muy temprana edad en el Unión Magdalena, jugó profesional mucho tiempo, se llama igual que mi papá, Debray. Él debutó a los 14 años en el Unión y desde ahí formó su carrera en el Unión, se retiró muy joven por las lesiones, pero fue el primero de los Blanco que le mostró al mundo quién era la familia y ahí empezamos nosotros. Tengo otro hermano, Alex Blanco, que alcanzó a jugar también en el Unión. Alcanzó a jugar unos 10 o12 partidos, y después de eso tuvo una lesión de rodilla muy grave que lo alejó de las canchas casi un año. Y mi otro hermano es Ruyeri Blanco, también debutó en el Unión. Él es el que ha dado más lidia, como dicen por ahí, ha estado en Nacional, entonces se ha dado a conocer más".

Usted debutó como profesional con Águilas Doradas, ¿cómo fue su llegada a ese club?

"Yo había llegado a Medellín, al Club Deportivo Estudiantil, ellos me pulieron ya en torneos nacionales, en una competencia de más nivel, digámoslo así. Siempre nos enfrentábamos contra Águilas Doradas en las categorías Sub-17 y Sub-18, y el presidente y dueño de Águilas siempre tuvo un interés en mí. Ellos me pusieron a debutar, me dieron a conocer en el fútbol profesional".

Estreno con las Águilas

"Me puso a debutar Huber Boderth, pero lo sacaron como a los tres o cuatro partidos y llegó el venezolano Francesco Stifano y él me dio mucha continuidad. Cuando él llegó, terminé jugando, y cuando empecé el otro torneo, también me puso a jugar, fue importante para mí para ir sumando e ir tomando experiencia".

Del 'nido' a Fortaleza

"A principios de este año llegué a Fortaleza, buscando un poco más de participación, porque pues en la última temporada no jugué tanto en Águilas".

Con 'Forta' lleva 13 goles, 6 en el primer semestre y 7 en la actual campaña, ¿qué cualidades tiene Jhonier como delantero?

"Al goleador siempre lo hacen los equipos, lo hacen los compañeros. Hay partidos que trabajan para mí, como hay juegos que yo trabajo para ellos. Uno como delantero siempre depende del equipo, de esos pases, de que se entiendan tus movimientos. También la confianza que me ha brindado el técnico".

¿En qué se diferencia Jhonier de su padre y sus hermanos como futbolista?

"Soy un jugador fuerte de espalda, me sé girar, que en el área se ubicarme también, soy muy recursivo. A veces hago goles que la gente no se imagina, entonces eso siempre lo he tenido, que a veces me tomo un tiempo de más, a veces bajo esas revoluciones y eso marca la diferencia. A veces me dicen, 'tú eres muy pasivo'".

¿Quién le hace esas críticas?

"Mi papá a veces me ataca mucho. Siempre es el primero que después de un partido yo lo llamo y le digo, ¿Cómo me viste? ¿Qué hice bien? ¿Qué me faltó? Entonces él me dice te falta esto, tienes que mejorar en esto, tienes que ser más rápido, pero es mi forma de juego dentro de la cancha, a veces se nota porque me tomo un tiempo de más, porque en el área no voy al mil por hora".

¿Con Ruyeri también se dan 'palo'?

"Siempre nos hablamos, que día jugó contra el Once Caldas, me escribió de una vez, 'voy de titular', 'me siento contento', vuelvo de nuevo a jugar. Cuando soy yo el que voy a jugar, él me dice, 'pilas, ¿cómo te sientes?'. Nos tratamos de ayudar para bien, porque somos muy muy unidos".

¿Lo 'trasnocha' jugar algún día con el Unión Magdalena, el equipo de su tierra?

"Siempre tengo sentimientos hacia el 'Ciclón', es el equipo de la familia, un club que le ha brindado mucho a mis hermanos. Si a principio de año, me hubiera llamado el Unión, antes que Fortaleza, pues me voy para allá, pero no se pudo dar, siempre he querido jugar en mi ciudad, hay mucha gente que me dice, que me quiere ver allá, pero el tiempo de Dios es perfecto, y llegará el momento donde voy a vestir esos colores".