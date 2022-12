Jornada dominical de empates en el Torneo Águila: Cúcuta, Magdalena y compañía

Apenas se registraron dos goles en los tres partidos que se realizaron este domingo. La séptima fecha se cierra este lunes con otros tres duelos.

Universitario de Popayán y Atlético FC jugaron a primera hora y sellaron un empate 0-0 que perjudicó a ambas escuadras, ya que están en la últimas posiciones.

Luego, Unión Magdalena y Barranquilla FC igualaron 1-1. Ethan González abrió el marcador para los atlanticenses (35’) y sobre el final apareció Marcos Prieto para anotar la paridad que poco le conviene al ‘ciclón bananero’, antepenúltimo en la tabla.

Por último, Cúcuta Deportivo sacó un empate 0-0 en su visita a Orsomarso, que necesitaba ganar para ingresar al grupo de los ocho mejores del semestre.

Este lunes se completa la jornada con los duelos Bogotá FC vs. Real Santander (2:00 p.m.), Real Cartagena vs. Llaneros (6:00 p.m.) y Quindío vs. Boyacá Chicó (8:00 p.m.).

Resultados de la séptima fecha y tabla de posiciones: