José Barragán, el autor del gol que le valió a Patriotas el título del Torneo 2023-I

El pasado 13 de junio, Patriotas de Boyacá se coronó como campeón del Torneo 2023-I de la Primera B del fútbol profesional colombiano. En el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, los lanceros igualaron 0-0, sin embargo, se alzaron con el título, tras haber ganado 1-0 en Tunja. El autor del único tanto de esta gesta fue José Barragán, delantero venezolano que ha representado a su país en categorías juveniles y que sueña en jugar en Europa como su ídolo Salomón Rondón.

La historia de José Barragán inició en Machiques, localidad del estado de Zulia en Venezuela. En su pueblo natal inició jugando al fútbol en una escuela llamada Perijaneros, Su talento lo llevó a probar suerte en el Zulia FC, equipo donde sus primeros pasos y por el cual tuvo la oportunidad de ser convocado a las selecciones juveniles de la 'Vinotinto'. Luego dio el salto a la cantera de Patriotas, pasó por Pachuca y hasta tuvo una aventura en el Sporting Kansas de los Estados Unidos.

Volvió a Colombia para vestir la camiseta de Jaguares, club donde debutó como profesional. Se marchó a Envigado, estuvo en el Deportivo Pasto y regresó a Patriotas e hizo historia anotando ese gol clave para vencer a Llaneros en la final. Con 23 años, Barragán anhela tener una carrera brillante y es nuestro invitado en ' Historias de la B '.

¿Que sacrificios tuvo que hacer para jugar al fútbol?

"Yo sentía que estaba haciendo lo que me gustaba, lo que me apasionaba, era un sueño de niño. Un sueño que cuando yo veía grandes figuras en la televisión, yo decía algún día tengo que estar ahí, algún día me tienen que mirar a mí. Osea, como que lo tengo que lograr. Y siempre habían personas con las que yo andaba, que me decían ponte a trabajar, a estudiar, no lo vas a lograr. Y entonces yo siento que hoy en día yo me siento orgulloso de eso, de decir que lo logré, que estoy viviendo mis sueños".

¿Pensó en dejar el fútbol?

"Siempre que creía en mí, en mis capacidades, en lo que podía lograr. Y si soy sincero, nunca me gustó el estudio".

¿Cuales eran esos ídolos que veías por televisión?

"En mi posición yo miraba mucho a Balotelli, a Salomón Rondón y Luis Suárez. Son los que más miraba y decía que era como el camino a seguir. De hecho cuando jugaba al play los agarraba y pues me creía ellos".

¿Por que le costó debutar en Venezuela? ¿Falta apoyo?

Salí muy joven del fútbol venezolano, nunca llegué a jugar allá profesional ni nada. El fútbol o es como el deporte fuerte allá, pero está en crecimiento, está saliendo mucho jugador joven, buenísimo. Hay por ejemplo los sub-20 que quedaron subcampeón del mundo. Por ahí pienso que pasa un poco el tema del apoyo, invertirle más al fútbol venezolano".

Usted estuvo en las categorías inferiores de Venezuela, ¿Alcanzó a compartir con el técnico Rafael Dudamel?

"Estuve como sparring con Dudamel en la selección de mayores, pues ya me conocía, me tuvo en la Sub-20. Me acuerdo que jugaba en la eliminatoria contra Colombia en San Cristóbal y yo iba saliendo de la concentración y me dijo que me quedara, como para que viviera ese momento. Para mí fue una emoción compartir con jugadores de ese nivel como Salomón, Tomas Rincon y Wilker Fariñez".

José Barragán en las categorías juveniles de la Selección de Venezuela. Foto: Patriotas

¿Como fue conocer a Salomón Rondón?

"Increible, él me envió la camiseta de él firmada y de hecho ahí la tengo en mi casa".

¿Que se siente hacer un gol tan importante como el que le dio el título a Patriotas?

"Una emoción inmensa. Le juro que no sabía cómo celebrar, qué hacer, sino que el VAR también por ahí dañó un poco la emoción, el tema de la celebración. pero la verdad es un sueño que estoy viviendo".

¿Es el gol más importante de su carrera ?

"Yo diría que sí, es uno de los goles más importantes de mi carrera porque es un gol que dio un título".

¿Como es José Barragán de cara al arco?

"Un jugador rápido, fuerte, que va bien en el juego aéreo y con muy buena definición".

¿Como se siente en Tunja? ¿Seguirá en el equipo?

"La verdad que estoy contento, contento con el equipo en la ciudad, la verdad que es muy tranquila, un buen lugar para vivir, para estar con la familia. Y muy mentalizado con Patriotas, el objetivo es ascender a primera división, mi meta es enfocarme en el equipo y seguir haciendo las cosas bien".

¿Cual es su mayor sueño en el fútbol?

"El mayor sueño mío en el fútbol es jugar en Europa, consolidarme en el viejo continente, conseguir grandes cosas por allá. Representar a mi selección de mayores e ir a un mundial, creo que todo jugador sueña con eso".