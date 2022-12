Juan Gilberto Núñez: ''Estamos cansados de cuatro o cinco hinchas que agreden verbalmente''

El atacanta vallecaucano se refirió al altercado que mantuvo con varios hinchas del Deportivo Pereira al finalizar el compromiso, que terminó en derrota 4-1 contra el Orsomarso.

Juan Gilberto 'Pichú' Núñez habló este martes con 'Blog Deportivo', programa de 'Blu Radio', sobre los hechos que se presentaron con varios hinchas del cuadro 'matecaña', en el estadio Francisco Rivera, en Palmira, luego de que el conjunto local goleara a los dirigidos por José Fernando Santa.

Finalizado el duelo del lunes anterior, el jugador de 32 años subió hasta las tribunas y encaró a algunos seguidores del Pereira, hecho que trascendió en las redes sociales.

''Es un momento difícil donde uno sale de un partido caliente y todo el partido nos agredieron verbalmente. Ya eran palabras muy fuertes. Fui a reclamarles y se me vinieron cuatro encima a querer tirarme, pero gracias a Dios se metió la policía para que no pasara a mayores. Lo que si queríamos hacerles saber era lo inconformes que estábamos con ellos sobre este tema'', comentó Juan Gilberto Núñez.

Además, el jugador se refirió a la buena campaña del equipo, que marcha tercero en la tabla. ''Si eso hablábamos nosotros, estamos de terceros, haciendo una buena campaña. Salimos mal y perdimos, pero sabemos que nada es fácil, el objetivo es en noviembre y somos conscientes de eso'', sentenció.

Sobre la discusión con los hinchas, afirmó que ''es un hincha habitual'' y que las acciones han sido de manera repetitiva.

''Son cuatro o cinco que donde vamos van siempre y agreden verbalmente y la verdad ya estamos cansado de ellos. Ellos generalizan, pero no es la hinchada como tal'', aseguró.

Por otro lado, sobre la calentura del momento, Núñez se mostró arrepentido de sus actos. ''En esos momentos de calentura no es consciente de esa situación y cosas que se le vienen a la cabeza no las piensa. Eso fue lo que se me vino, pero gracias a Dios no pasó a mayores'', recalcó.

''Nosotros respetamos a la hinchada y nosotros como jugadores queremos que nos respeten. Ya estamos grandes y no podemos andar transmitiendo tanto insulto y maltrato'', finalizó el caleño.