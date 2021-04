Juan Guillermo Domínguez: “Estoy contento en Cortuluá y la Primera B es muy competitiva”

Juan Guillermo Domínguez sigue aportando su talento al fútbol colombiano, actualmente al Cortuluá , en la Primera B, elenco en el que se siento “contento”, por el “gran proyecto” que tiene el club vallecaucano.

En charla con GolCaracol.com, el experimentado mediocampista se refirió a su actualidad en el equipo dirigido por Jaime de La Pava, a quien considera como un “padre”.

Además, ‘Carachito’ se mostró emocionado, luego de la clasificación del Cortuluá entre los ocho primeros de la tabla de posición, pensando en el objetivo del ascenso y volver a disputar la Primera División del balompié de nuestro país.

¿Cómo se está sintiendo en Cortuluá?

“Muy bien, contento, es una nueva experiencia, vine a Cortuluá por la organización, porque tienen un gran técnico como Jaime de La Pava, quien es como un padre, que me da la posibilidad de trabajar con él, que es un gran proyecto, me ha sorprendido mucho por el tema de su infraestructura, la responsabilidad con sus jugadores. Me ha ido bastante bien, estoy a ritmo de fútbol y lo hemos hecho de la mejor manera, ya clasificados a las finales, que es el primer objetivo y ahora vamos por el ascenso”.

¿Cuáles son sus objetivos personales?

“Me gustan los retos, es la primera vez que juego la Primera B, es muy competitivo, es muy distinto a la A, es mas físico, mas fuerte, pero me ha servido, he conocido grandes jugadores en todos los equipos que estarán próximamente en la Liga, tengo en mi pensamiento ascender y volver a la A, me gusta enfrentar grandes equipos, siempre he tenido la posibilidad de jugar, me he preparado bien y he estado bien físicamente”.

¿Qué piensa a corto y largo plazo?

“Yo me siento aún muy contento con mi rendimiento, tengo muchas ganas de seguir consiguiendo objetivos en mi parte profesional y como futbolista, obviamente me gustaría estar ligado al fútbol después, he hecho una carrera muy bonita, pero todavía tengo muchas ganas de disfrutar el fútbol, de ganar y quien quita de pronto estar en un equipo grande en Colombia”.