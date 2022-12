Jugador de Real Cartagena negó intento de agresión al presidente: “Reconozco que le hablé fuerte”

Jhon Lozano, en charla con ‘Blog Deportivo', de ‘Blu Radio’, desmintió lo que se dijo en el comunicado que emitió el cuadro cartagenero sobre insultos al presidente Rodrigo Rendón.

Luego de la polémica que se dio en el camerino de Real Cartagena entre Jhon Lozano y el presidente del club, Rodrigo Rendón , sobre una supuesta agresión del jugador contra el directivo; el experimentado zaguero central habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, dando su versión de lo sucedido.

El experimentado jugador, de 35 años, quien vistió las camisetas de Cali, Huila, América y Cúcuta aseguró que “en ningún momento agredí al dirigente del club, pero sí reconozco que le hablé en tono fuerte debido a que él fue a hablarnos del paro, algo que no se debía discutir”.

Sobre lo vivido este jueves tras la derrota con Chicó 0-1, 'Guacarí' Lozano dio su versión y comentó que “ayer (por el jueves) se vivió en el camerino un episodio que provocó el malestar de todo el grupo, y yo como líder del grupo tomé la vocería y le dije en un tono bastante fuerte al presidente que no era el momento, que estábamos dolidos por la derrota. Pero él entró en un tono fuerte diciendo que habíamos perdido por el tema del paro. Esto es algo que no comparto, porque el equipo lo dejó todo en el partido contra Chicó y siempre pensamos en el objetivo. Sin embargo, el presidente seguía reiterando el tema del paro, sabiendo que ya les habíamos dicho que no tocarán ese tema y que necesitábamos concentración para enfrentar el torneo”.

El zaguero central agregó que “en ningún momento agredí al presidente, lógicamente cuando hay momentos de alteración, los muchachos se pusieron adelante mío, pero no por el tema de que yo lo fuera a golpear; sino tratándome de calmar . El grupo estaba golpeado por el partido”.

Por último, Lozano Castaño mencionó que “quizá el malestar que causó no es porque hayamos firmando la carta hace 20 días, sino porque era un momento de la calentura. Entonces, posiblemente quiere desprestigiar mi nombre, lo veo más por ese lado".

