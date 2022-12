No, gracias.

Julián Barragán no va más en el Bogotá FC: salió del equipo por mutuo acuerdo Julián Barragán no va más en el Bogotá FC: salió del equipo por mutuo acuerdo. Bogotá FC tomó una decisión con respecto a Julián Barragán, quien ya no será más el técnico del equipo, para este 2020.