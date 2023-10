Kalazán Suárez, el jugador de Cortuluá que quiere el oro en los Panamericanos con la 'Tricolor'

El próximo 20 de octubre iniciarán los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile y uno de los deportes con mayor competencia y seguramente mucha paridad será el fútbol. La Selección Colombia estará presente con la categoría Sub-23 tal como lo exigen en estas justas y uno de los jugadores que espera brillar es Kalazán Suárez, lateral derecho del Cortuluá que anhela 'bañarse de oro' en tierras australes.

Si bien en este 2023 las cosas no han ido de la mejor manera para los tulueños en materia de resultados, en sus filas se destaca Kalazán Suárez, un jugador de 21 años que nació en Montería y que desde muy corta edad empezó a forjar su carrera en el fútbol.

Entre el primer y segundo semestre ha disputado 34 juegos, ha acumulado 2.943 minutos de juego y ya marcó su primer gol como profesional. Su regularidad en el conjunto 'Corazón del Valle' y su buen trabajo por la banda izquierda llamaron la atención del técnico Héctor Cárdenas para convocarlo a la 'tricolor' que representará al país en los Juegos Panamericanos. Por eso, Kalazán Suárez es nuestro invitado en ' Historias de la B '.

Kalazán Suárez con el Cortuluá frente al Real Cartagena. Daniel De León.

¿De donde viene?

"Nací en Montería (Córdoba), pero me crié en Caucasia (Antioquia), al cual le tengo muchísimo amor. Comencé a jugar fútbol desde muy chico, pero donde le cogí mucho amor y sabía que quería esto para mi profesión fue cuando llegué a Caucasia, que tuve la oportunidad de comenzar allá en un colegio. Luego me dio la oportunidad el profesor Mauricio Castro, muy reconocido allá, un técnico que tiene mucha trayectoria en el Pony Fútbol. Él tiene una escuela que se llama Embajadores, que ahí fue de donde salí yo. Y después me fui a Medellín".

Su periplo en Medellín

"Allá tuve un proceso de dos años en inferiores. Tuve la oportunidad de ser seleccionado en Antioquia, estando en el Independiente Medellín. Luego paso por Arco Zaragoza, dirigido por el profesor Juan Carlos Sánchez, más conocido como 'La Chunga' donde tuve la oportunidad de quedar campeón del torneo nacional Sub-17. Fue en ese momento que tuve la oportunidad de hacer parte de la Sub-20 de la Selección Colombia".

¿Fue muy duro alejarse de su familia al radicarse ese tiempo en Medellín?

"Salí muy joven de mi casa, creo que a los 14 años tuve la oportunidad de ir a una filial en Medellín, mi mamá me acompañó. Luego ella se fue y me dio un poco duro porque era mi primera experiencia fuera de mi familia, más que todo de mi madre, que era con quien estaba viviendo los últimos años, pero tenía claros los objetivos desde muy niño y sabía que esto era lo que quería para mi futuro y tuve una mentalidad fuerte".

¿Alguna anécdota que lo haya marcado en ese proceso de convertirse en futbolista?

"En mi infancia, en Caucasia estaba el famoso torneo que es la Pony Fútbol. El primer año lo pude jugar, el segundo clasificamos a las finales en Medellín, lastimosamente por temas de papeles que no llegaron a tiempo no pude jugar. Yo creo que es el sueño de todo niño, estar en ese gran torneo que es muy reconocido y es un gran paso para uno en su juventud, en su niñez. Eso me marcó muchísimo, también la oportunidad de ir a Medellín, a una filial, la cual me tocó hacer un sacrificio a mis padres y a mí, que siempre me apoyaron con el tema económico en pagar una casa club, que en ese momento eran 300 o 400 mil pesos mensuales más los gastos de uno estando allá".

¿Siempre fue fútbol o pensó en otra profesión?

"Mi papá sí tuvo la oportunidad de jugar al fútbol, pero no profesional, ni hacer una carrera como tal. Le cogí mucho amor al fútbol desde niño, ya que en mis tiempos libres o en el colegio, a eso es a lo que invertía mi tiempo. Desde el primer momento que tuve la oportunidad de comenzar en Caucasia a jugar al fútbol el profesor Mauricio me dijo que tenía unas condiciones muy buenas y que si me lo proponía y si me entrenaba fuerte, podría llegar a ser futbolista profesional. Lo que hoy es una realidad".

¿Por que no logró debutar en el Medellín?

"Nunca se pasó por mi cabeza dejar mi sueño, sí me dio muy difícil en el momento que la directiva del Medellín me comentó que iba a estar en los planes de ellos, pero sin casa Club, el cual en ese momento mis padres quizás no tenían la facilidad pronto de pagar una renta en Medellín, no estábamos económicamente bien".

¿Cómo fue ese paso del Real Cartagena a Godoy Cruz?

"Debuté en el Cartagena, me fue muy bien y un representante argentino se puso en contacto con mis representantes y llegaron a un acuerdo y se dio la oportunidad de ir a Argentina. Estando allá lo más difícil que me dio fue la salida, cuando me comentaron que cambiaban los técnicos y que ellos venían con una idea de traer a otros extranjeros, entonces tocaba liberar el cupo. Estando allá me adapté muy rápido al fútbol, que obviamente no es un secreto para nadie que allá es otro ritmo, se entrena más duro, todo es diferente, la alimentación, el entrenamiento y el estilo de vida".

Cortuluá, el equipo para consolidarse

"Volví a Colombia, al Cortuluá, donde en el año en el que llego descendimos. Continué en el proyecto estando aquí en la B, en el cual se han venido haciendo las cosas muy bien. He tenido la oportunidad de ser capitán del equipo, marcar mi primer gol como profesional y ser uno de los líderes del grupo".

¿Cómo es Kalazán como futbolista?

"Técnicamente dentro del campo de juego soy un jugador muy habilidoso, muy rápido, muy potente, que siempre entrega todo de sí, que no niega una gota de sudor. He tenido la oportunidad de ser capitán y creo que me caracterizo por cualquier circunstancia que estemos viviendo dentro del juego, siempre darle ánimo al equipo, siempre apoyar a mi compañero y sobre todo que ellos sientan el respaldo en cada momento del juego".

¿Qué significa vestir la camiseta de la Selección Colombia?

"Tuve la oportunidad de estar en el proceso Sub-20, que lastimosamente por el tema del COVID no pudimos disputar el Sudamericano. Fue una lástima porque tenía el anhelo de poder estar ahí participando. Ahora se da esta bonita oportunidad de ser llamado al Sub-23, que es algo que anhelaba mucho, por lo cual he venido trabajando y tratando de hacer las cosas siempre de la mejor manera".

Cortuluá aporta tres jugadores a los Panamericanos, ¿cómo es el trabajo de los juveniles en el equipo?

Para nadie es un secreto que acá en Cortuluá hay una calidad de jugadores muy buena. Es un club que siempre se ha destacado por tener una cantera de máxima excelencia, exportar jugadores a nivel internacional. Yo creo que todo el trabajo se refleja desde la parte de arriba. La presidencia es excelente, siempre están apoyando a la cantera, pendientes de que necesitan y brindándole oportunidades en el equipo profesional".

¿Cuál es su análisis de esta Selección Colombia que estará en los Panamericanos?

"Veo un plantel excelente, mucha calidad de jugadores y de personas. El objetivo siempre debe ser conseguir el oro, en este caso en los Juegos. Esa es la mentalidad que debemos tener no solamente en el fútbol los colombianos, sino en todos los deportes que practiquemos, ya que nosotros tenemos una calidad muy grande y estamos para conseguir grandes cosas ¿por qué no pensar en poder traer el oro aquí a Colombia?"

¿Cuál es su mayor sueño en el fútbol?

"Mi mayor sueño es poder tener un estilo de vida gracias al fútbol, poder seguir consolidándome a futuro y ahora en el presente, obviamente, poder abrir puertas grandes, poder llegar a un club aún más grande y sacar a mi familia adelante, hacer un nombre, que la gente me identifique".