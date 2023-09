Kevin Armesto y sus claves para ser el arco menos vencido en la 'Primera B'

Llaneros es uno de los equipos más constantes en lo que va del año en el fútbol de la ‘Primera B’ y en el semestre actual está segundo en la tabla de posiciones, pero es el conjunto con menos goles en contra y con más arcos en cero. La clave principal de este ítem es el arquero Kevin Armesto, que a sus 26 años, está consolidado en el arco llanero.

Justamente, el guardameta oriundo del Cesar es el invitado de la semana en ‘Historias de la B’. Pudimos charlar con él y conocer su historia y sus inicios en el fútbol, cuando no consideraba ser arquero y cómo le cogió amor a proteger el arco.

¿De dónde viene Kevin Armesto?

“Yo nací en Gamarra, Cesar, y me crié en un corregimiento unos 2-3 kilómetros antes de llegar a Gamarra. A los 9 años me fui del pueblo para Bogotá, en la capital viví 5 años y luego me fui para Bucaramanga, donde me terminé de criar. En Gamarra yo vivía con mi abuela, con mis abuelos, mi mamá trabajaba en Bogotá y mi papá vivía en Sincelejo.

Cuando yo tenía siete años, mi papá murió y mi mamá decidió a los dos años llevarme a mí y a mi hermana para Bogotá. Allá empezamos a estudiar, a mi mamá al inicio le fue muy bien, pero luego se presentaron muchas dificultades en el tema económico para ella y la solución fue irnos para Bucaramanga, que en Bucaramanga estaban mis abuelos”.

¿Cómo nació la pasión de ser arquero?

“Yo, en principio, no era arquero. Cuando estaba en Bogotá, yo era jugador de campo. Estuve en las inferiores de Santa Fe, y era delantero, luego me fui para Bucaramanga y allá fue que decidí empezar como arquero a los 17, casi 18 años. A mí toda la vida me gustó hacer las dos cosas; hacer goles y evitarlos.

“Me gustaba cómo se veían los porteros en el arco, entonces una vez en una convocatoria del Real Santander en el 2013 para noviembre, yo fui con unos amigos a una convocatoria y vi demasiados volantes, entonces decidí meterme de arquero a ver cómo me iba. Me fue muy bien y pues nunca había entrenado; me daba risa que sacaban a los demás que entrenaban y me dejaban a mí”.

Pero, ¿cómo fue empezar en una posición nueva?

“Aprendí muy rápido porque veía muchos vídeos, todos los días me concentraba en eso, vídeos de entrenamiento. Estuve en un par de clubes y en todos resaltaban mi labor en el arco. Me fui a Bogotá para probarme, pero por motivos personales, tuve que regresar a Bucaramanga. Me presenté en Alianza Petrolera y quedé en ese selecto grupo”.

Kevin Armesto, arquero de Llaneros.

¿Qué fue lo más difícil de aprender?

“Recuerdo tanto que para sacar de meta yo no llegaba al balón ni a la mitad de la cancha, la llegaba a un cuarto de cancha, entonces empecé a trabajar eso, empecé a ir a gimnasio pero luego me di cuenta que no era tanto de fuerza sino más técnica. Así fui aprendiendo, veía videos todos los días, era muy aficionado, veía cómo se tiraban, cómo se paraban y creo que eso me ayudó mucho a aprender a tapar un poco más rápido, a tener muchas cosas más rápido”.

¿Qué tal es la vida en Villavicencio?

“La verdad estoy muy amañado acá, me gusta mucho la ciudad, me gusta el clima. Me parece que es una ciudad muy bonita que merece un equipo en la A”.

Además que se ha visto mucha afición

“Recuerdo que cuando debuté fue por Copa Colombia contra Equidad. Esa vez, abrieron el estadio después de una remodelación.Ya había público y se notó mucho la diferencia; la gente apoya mucho acá, entonces eso es muy importante para nosotros y da alegría ver cómo la gente ha ido, cómo fue el semestre pasado, cómo nos apoyó, da mucha alegría eso”.

¿Sienten esa presión de conseguir el ascenso?

“Sí, claro. Desde el semestre pasado nosotros hemos pensado en eso. Una de las primordiales es sumar partido a partido, para estar en la parte de arriba de la reclasificación. Lo hablamos antes de todos los juegos. Igual esperamos seguir campeones para tener más cerca ese ascenso”.

Es el arquero menos vencido de la ‘B’, ¿cuál es la clave?

“Al inicio no nos costó los primeros partidos porque hubo muchos cambios en el equipo y ya nos fuimos acoplando. La defensa se ve más fuerte. Siempre lo recordamos y les digo ‘Muchachos, el arco en cero’. Vamos 12 fechas, llevamos 9 sin recibir gol. Entonces el mantener el arco en cero atrás es importante porque sabemos que en cualquier momento uno de nuestros compañeros de arriba puede meter un gol.

¿Cuál es su gran habilidad como arquero?

“Pienso que soy rápido, eso me ayuda mucho en temas de reacción. Una de mis fortalezas es que soy un arquero muy técnico, entonces eso me ayuda en casi todos los aspectos”.

¿Ya ha sonado el teléfono por parte de equipos de la A?

“Este semestre que pasó, sí hubo unos clubes que contactaron al club. Pero pues se decidió que siguiera acá, que siguiéramos apuntándole a este proyecto que estamos más cerca al ascenso de este año, entonces estamos apuntándole a eso. Pero claro, todos queremos estar en la A, queremos que nos vean. En unos años, el sueño es poder ser llamado a la Selección Colombia”.