La continuidad del técnico Lucas Pusineri, la primera tarea en el Cúcuta Deportivo

Gustavo Daza habló en exclusiva con GolCaracol.com sobre el futuro del club nortesantandereano en la Liga Águila 2019, luego de ser campeón del Torneo Águila.

Gustavo Daza, gerente del Cúcuta Deportivo, manifestó su alegría por regresar a la Primera División del fútbol colombiano, tras tres años sin disputarla.

Los rojinegros, que habían conseguido su ascenso anticipadamente tras ser los mejores del campeonato, se coronaron campeones del Torneo Águila, este lunes, tras vencer en el global 3-0 al Unión Magdalena, que también subió a la A.

El directivo del club nortesantandereano habló con GolCaracol.com sobre el futuro del Cúcuta Deportivo en la Liga Águila, el deseo de retener al técnico Lucas Pusineri y los refuerzos que llegarán para la próxima temporada.

Asimismo, Daza aseguró que este martes se reunirán con el plantel para tomar decisiones de cara a la Liga Águila 2019, donde esperan ser protagonistas, sin embargo, según el directivo, “los 25 jugadores que jugaron el Torneo Águila se quieren quedar en Cúcuta”.

¿Cuál cree que fue la clave del Cúcuta Deportivo para lograr el ascenso?

“La escogencia tan buena de los jugadores a principio de año mezclado con el trabajo del cuerpo técnico fue la clave para conseguir el ascenso. El profesor Pusineri es un trabajador incansable y el presidente Cadena con la junta directiva encontraron a la gente adecuada”.

¿En qué momento usted supo que el Cúcuta ascendería?

“Me di cuenta a mitad de año cuando terminó la primera fase, tenía ese presentimiento en mi corazón porque sabíamos que no íbamos a aflojar. Yo tenía boletas para el Mundial de Rusia y no pude ir porque el técnico Pusineri me pidió el favor de quedarme, porque el descanso era muy corto e íbamos a seguir trabajando. Cuando yo vi su actitud, dije que este sería nuestro año”.

¿Cuál es la importancia de Lucas Pusineri en el Cúcuta Deportivo?

"El profesor Pusineri le impregna una disciplina increíble al equipo, la misma que él tuvo como jugador. Ese fue uno de los puntos claves para que obtener este resultado. Si el Cúcuta sigue con la misma tónica, se nos darán muy buenos resultados en la Liga Águila”.

Ser campeones del Torneo Águila, ¿cuál es la importancia del título?

“El título del Torneo Águila tiene una importancia anímica porque el tema del ascenso ya estaba resuelto. Ser campeón no da beneficio económico ni beneficio en la tabla del descenso. La importancia es para los hinchas que pueden ver a su equipo dar una vuelta olímpica por más de que sea en la B”.

Este viernes los clubes se reunirán con la Dimayor, ¿habrá propuesta del Cúcuta para cambiar la tabla de descenso?

“Hay una propuesta con cinco equipos sobre el promedio para dejarlo un poco de lado y hacer una tabla más imparcial, para que los equipos que asciendan no estén tan debajo del tema. La propuesta no se ha confeccionado bien, pero si tendremos una intervención en la reunión. No queremos que nos ocurra como a Leones y Boyacá Chicó que ascendieron y de una vez bajaron”.

Luego de la excelente campaña con el Cúcuta Deportivo, ¿Lucas Pusineri seguirá en el club o tiene ofertas para salir?

“Lo primero será asegurar la continuidad del profesor Lucas Pusineri porque él también tiene pedidos de otros equipos, pero vamos a hablar con él y trataremos de convencerlo porque es la pieza fundamental de lo que hemos conseguido y queremos que nos acompañe el otro año”.

Y los jugadores, ¿han recibido propuesta de otros clubes del fútbol colombiano?

“Sí, hay un buen pedido por nuestros jugadores, es más, los muchachos de la Sub-20 están siendo muy apetecidos por equipos del Torneo Águila. Varios equipos de la Liga Águila están interesados en muchos jugadores de nuestro plantel, sin embargo, todos los 25 jugadores que jugaron el Torneo Águila se quieren quedar en Cúcuta y eso habla muy bien del trabajo que estamos haciendo desde la parte administrativa y cómo los estamos tratando”.

¿Qué jugadores llegarán a reforzar al Cúcuta Deportivo en 2019?

“Desde este martes empezaremos a trabajar en eso, nos vamos a reunir con los jugadores y el cuerpo técnico para definir el tema de la continuidad de algunos y obviamente vamos a reforzar el equipo, queremos armar un buen plantel”.

Como gerente deportivo del Cúcuta, ¿qué espera del equipo para el 2019?

“Queremos que el Cúcuta Deportivo esté en los puestos altos de la tabla. Esperamos armar un equipo muy competitivo porque uno de los objetivos del otro año es obtener un cupo a un torneo internacional, porque más allá del reconocimiento, tendríamos un beneficio económico que nos puede ayudar a solventar muchas cosas”.

