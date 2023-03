La historia del Nicolás Anelka colombiano, volante de Orsomarso que busca ser figura en la B

En la Primera B del fútbol colombiano y defendiendo la camiseta de Orsomarso, hay un jugador de 21 años que es volante y llama la atención de propios y extraños de entrada por su nombre. Se trata de Nicolás Anelka Valencia, sí como el mismísimo delantero francés que la rompió en algunos de los mejores equipos del ‘viejo continente’.

La historia del Anelka colombiano viene desde antes de su nacimiento, puesto que estaba destinado a ser jugador, ya que su padre es Manuel de Jesús Valencia, exdefensor vallecaucano que fue campeón con el Deportivo Cali en 1995 y en 1998.

Manuel, que apenas es dos años mayor que el Anelka francés, tenía una fascinación por este atacante. “Mi papá era muy fanático de ese futbolista que jugó en equipos como Arsenal, Real Madrid y Real Madrid, y pues de ahí viene el nombre”, contó Anelka Valencia, el personaje invitado a 'Historias de la B ', de Gol Caracol.

Pero a pesar de ser homónimo de tan grande jugador, Anelka Valencia no siente el peso del nombre, ya que “no nos parecemos en nada porque él era ‘9’ y yo soy volante de marca, lo único que tenemos en común es una pegada muy fuerte”.

Y es que, a pesar de eso, en su infancia nunca lo molestaron y aunque parezca increíble, pasó desapercibido. “En el colegio me llamaban Anelka porque pensaban que era un apellido, siempre me decían ‘Anelka, vení’ o ‘Anelka, tal cosa’. Hasta que un día me preguntaron y les dije que era mi nombre. Ya en el barrio nunca me llamaron así, me llamaban por un apodo: ‘El chileno’”.

Como él mismo lo dice, muchos no lo saben, pero él nació en Valparaíso, Chile, por allá en el 2001, cuando su papá defendió los colores del Santiago Wanderers. “Tengo doble nacionalidad, inclusive acá a veces me toca mostrar la cédula porque no me creen”, dice entre risas el joven jugador.

Ahora bien, el fútbol corría por sus venas y era imposible hacerle el amague al fútbol. “Mi familia ha sido muy futbolera, entonces todo eso influye mucho y además de ver jugar a mi papá y acompañarlo me motivó a jugar”, recordó Anelka Valencia.

Pero es que la pasión por la pelota no solo la forjó por su padre, sino también por su hermano, Jhojan Valencia. El mayor de los Valencia, quien tiene 26 años, fue canterano y campeón del Deportivo Cali y desde el 2022 juega en el Austin FC, de la MLS.

El año pasado, el 20 de agosto, Anelka Valencia debutó en Orsomarso en el empate sin goles con Real Santander y desde ahí no para de recibir el respaldo de Jhojan. “Siempre antes de cada partido lo llamo y como tenemos la misma posición me dice qué tengo que hacer, que no tengo que hacer, qué debo mejorar, que tengo bien y siempre me apoya muchísimo”.

Si bien juegan en el mediocampo, los hermanos Valencia tienen características distintas. “Él es un poco más volante ‘5’ y más zonal, mientras que a mí me gusta pisar más el área, soy un poco más mixto”, aclaró el futbolista de 21 años.

Pero Jhojan no es el único que le ayuda a mejorar su performance dentro del campo, su padre Manuel no se queda atrás. “El viejo siempre está pendiente de mí, lo bueno es que él me dice Nicolás, jugaste mal, te falta esto o no corriste’, pero él siempre está presente apoyándome y aconsejándome porque él ya vivió esto, entonces sabe cómo es la movida y siempre está ahí atento a mí y eso es importante”, resaltó.

Ahora bien, a pesar de estar rodeado e impulsado por su padre y su hermano, Anelka Valencia no siente tanta presión, pues sabe que con trabajo y esfuerzo puede lograr grandes cosas. “Mi sueño es crear mi propio camino y mi historia como lo hizo mi papá y mi hermano. Quiero ser un referente del fútbol colombiano y ojalá salir al extranjero como ellos dos”.