Leones inauguró con victoria los cuartos de final de la B: le ganó 2-1 a Real Santander

Los ‘felinos’ hicieron respetar la localía con los goles de Wílmar Cruz y Daniel Restrepo, en el partido de ida del Torneo de Ascenso.

En el Estadio Metropolitano de Itagüí, Leones abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo, con la anotación de Wilmar Cruz.

Para la segunda parte, los santandereanos empezaron pisando fuerte, Ferney Ríos marcó el empate 1-1, desde el punto penal.

Al minuto 75, los locales cerraron el partido con el gol de tiro libre de Daniel Restrepo.

El partido de vuelta se disputará en Floridablanca, el sábado 27 de mayo.

Este domingo y martes se jugarán las demás llaves: Cúcuta vs. Pereira, Boyacá Chichó vs. Llaneros y Orsomarso vs. Quindío.