Leones volvió a empatar y se aleja del sueño de ascender a la máxima categoría: 0-0 vs. Cortuluá

Leones sumó su tercer empate en los cuadrangulares finales de la Primera B y complicó sus aspiraciones de ascender a la máxima categoría. 0-0 fue el marcador final contra Cortuluá, este lunes, en Itagüí.

Aunque el gol no hizo su aparición, las oportunidades ofensivas no fueron escasas, pero la falta de definición no fue la mejor en ambas escuadras.

Eso sí, Arled Cadavid, de Leones, y Ernesto Hernández, del equipo 'corazón', se vistieron de héroes en los pórticos de sus respectivos equipos, ya que defendieron con todo su valla y no la dejaron caer.

El palo le ahogó el grito de gol a Jeferson Rivas, sobre los 62 minutos del compromiso, tras una gran contra que comandó el delantero y que terminó con un buen remate, pero el balón se estrelló con el vertical.

Juan Guillermo 'Carachito' Domínguez tuvo un par de intervenciones importantes; una de ellas, un tiro libre que se fue desviado por muy poco.

En las postrimerías del compromiso, Cadavid, guardameta de Leones, se fue expulsado luego de reclamar airadamente varias acciones al juez central Diego Ruiz, quien no dudó al momento de mostrarle la cartulina roja.

Así las cosas, Boyacá Chicó es líder del Grupo A, con 8 puntos, le sigue Cortuluá con 7, Leones con 3 y Real Cartagena con 2 solamente y prácticamente eliminado.

Los de Tuluá recibirán el próximo sábado a los boyacenses, mientras que los antioqueños se medirán a los de la 'heroica' en la siguiente jornada del Grupo A.