“Lo meritorio de Chicó en la B es que es un trabajo hecho con las uñas”: Eduardo Pimentel

El máximo accionista de los ajedrezados habló con GolCaracol.com del buen remate de semestre del equipo que dirige Jhon ‘la Flecha’ Gómez y que los tiene clasificados a la gran final del primer semestre del año.

En el torneo de la Primera B 2017 en Colombia arrancaron como favoritos clubes como Pereira, Real Cartagena y Cúcuta Deportivo. Sin embargo, ninguno de estos equipos pudo coronar, al menos en este semestre, ni siquiera su clasificación a la final.

Con ese panorama, el que dio la sorpresa fue Boyacá Chicó, que con Jhon ‘la Flecha’ Gómez como técnico eliminó a Llaneros, en cuartos de final; y en la semifinal dejó en el camino al cuadro ‘motilón’.

Tal y como siempre ha sido costumbre, detrás de toda la operación de los ajedrezados se encuentra Eduardo Pimentel, quien se mostró complacido y satisfecho por la respuesta de un grupo muy joven de futbolistas que poco a poco ha ido creciendo en plena competencia.

“Yo creo que en este trabajo hay que darle un gran mérito al ‘Flecha’ Gómez, a Mario García, su asistente, y a todo el cuerpo técnico. Se trazaron una meta y ahí van paso a paso. Acá se ha hecho una labor encomiable y todo con las uñas, sin grandes presupuestos, ni mucha capacidad económica, sino creyendo en un grupo joven de buenos talentos”, indicó este lunes Pimentel en charla con GolCaracol.com.

¿Por qué tan buen remate de campaña en Chicó, que es finalista del primer semestre de la B?

“Todo se debe a la confianza que le dimos los directivos al cuerpo técnico y a los jugadores. Tenemos un grupo sano, querido, trabajador y a eso hay que sumarle que nos viene dando resultados el plan que yo he llamado sin fronteras y que consiste en ojear jugadores y traerlos para que surtan nuestro equipo profesional”.

¿Qué es el plan sin fronteras en Chicó?

“Es un plan de veeduría e identificación de talentos en departamentos como Valle, Antioquia, en la zona bananera y ahora con lo que hacemos con nuestra filial en Venezuela. Nos mandan nuestros profesores los mejores jugadores y así se surte tanto el Sub-20 y también el equipo profesional. Eso es algo que nos apasiona, nos gusta y que vamos a seguir fortaleciendo”.

¿Cuáles son los jugadores de proyección y para mostrar del equipo del ‘Flecha’ Gómez?

“No se puede ser injusto y hay que destacar a todo el grupo. Sin embargo, es evidente que hay casos como el de Mateo Palacios; Misael Riascos; José Luis Mosquera, Óscar Balanta, nuestro capitán; el arquero Sebastián Arango, quienes tienen mucha polenta y categoría. Y lo mejor es que tienen entre 20 y 23 años, contando con un inmenso futuro. A ellos sumarle lo de nuestro arquero José Hoover Escobar y Carlos Díaz, quienes son los más veteranos. Es satisfactorio lo que viene pasando, aunque no se ha ganado nada y lo clave es lo que viene y el ascenso, que se disputa en noviembre”.

¿Por qué dice usted que trabajan con las uñas?

“Por la falta de apoyo de las autoridades del departamento, que no nos han cumplido y eso ha dificultado mucho nuestra labor. Por eso se han parado temas como el crecimiento de la sede deportiva, no se han confeccionado nóminas costosas y no hay de otra que generar la autosostenibilidad del equipo”.

¿Quiénes son las personas que surten a Chicó de jóvenes talentos?

“Hay personas como Giovanni Madero, quien tiene el grupo Sub-20 dando muy buenos resultados y promoviendo jugadores. Ya en las regiones destacamos lo que hacen profesores como José ‘Chepe’ Torres, Daniel Varela, Diego Pizarro y Diego Gamboa, entre otros. Ellos están muy metidos, pendientes y algunos de esos jóvenes con proyección vienen acá o también ahora tendrán opciones en Venezuela con nuestro equipo filial”.