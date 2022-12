“Los árbitros siempre le despiertan a uno serias dudas”, técnico de Boyacá Chicó

Jhon Jairo ‘La Flecha’ Gómez, timonel del equipo ‘ajedrezado’, habló para Golcaracol.com en la previa del encuentro de ida de la gran final del Torneo Águila, frente a Leones de Itagüí.

Boyacá Chicó iniciará este sábado su camino por una de las últimas chances para lograr el ascenso a la primera división del fútbol colombiano, al disputar la gran final del Torneo de Ascenso.

Jhon Jairo Gómez dio sus impresiones sobre Leones de Itagüí, y mostró su preocupación sobre el nivel del arbitraje colombiano.

¿Cómo cree que va a ser la serie frente a Leones de Itagüí?

Una serie difícil, pero nosotros nos hemos preparado seguido durante un mes, corrigiendo algunas deficiencias que teníamos y vimos una respuesta al trabajo muy positivo por parte del equipo.

¿Cómo se encuentra el equipo anímicamente?

El equipo está bien, muy motivado, una final es una final y los muchachos lo están asimilando de la mejor manera y tenemos muchas ganas de ascender.

¿Qué es lo que más le preocupa para el partido de este sábado?

A mí no me preocupa Leones, hay que tenerle cuidado porque es el campeón y por el rendimiento que ha tenido, pero lo que más me preocupa es el rendimiento de mi equipo.

¿Le genera preocupación el nivel de los árbitros del fútbol colombiano?

Los árbitros siempre le despiertan a uno serias dudas, sobretodo porque uno ve que en la Liga son los que están definiendo los partidos, pero uno siempre confía en la buena fe de las personas, y esperemos que este no sea el caso de nosotros.

