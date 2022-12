“Los jugadores de hoy están más pendientes del celular, la ropa y las mujeres”

Jhon la ‘Flecha’ Gómez está en las semifinales del Torneo de Ascenso con Chicó. Este jueves enfrentan en la ida a Cúcuta. Más allá del balón, el DT paisa da su opinión de la B y de los futbolistas actuales.

Jhon Gómez es un nombre que podría pasar desapercibido en el fútbol colombiano. Pero cuando se pronuncia junto al apodo de ‘Flecha’ significa experiencia, goles y una gran trayectoria en equipos como Nacional, Medellín, Envigado y Millonarios, entre otros.

La ‘Flecha’ Gómez, como se distinguió en su etapa de delantero, lleva más de una década buscando jugadores, formándolos y dirigiéndolos en Boyacá Chicó, equipo en el que ha sido caza talentos, asistente, técnico del equipo Sub-20 y ahora DT en propiedad del primer equipo. Este jueves, sus dirigidos enfrentan a Cúcuta (8:00 p.m.) en el Estadio La Independencia, de Tunja, en el juego de ida de la semifinal del Torneo de Ascenso.

Su palmarés, logros, experiencia, pero -sobre todo- sus errores como futbolista profesional, los pone al servicio del equipo. Con sus enseñanzas es que el paisa ha llegado a las instancias definitivas para luchar por estar el próximo año en la A. No se guarda nada, habla claro y no le asusta ser poco diplomático si se trata de decir lo que piensa.

¿Qué tan difícil le ha parecido dirigir en la B?

"Los jugadores que están en la A tratan de sostenerse, mientras que en la B se quieren mostrar, la lucha es más intensa y aguerrida por llegar hasta donde están los otros, y ganar mejores salarios y otras cosas que les brindan más comodidad a ellos y a sus familias. Por eso se dice que acá el fútbol es más luchado y más fuerte".

¿Los jugadores de ahora son menos profesionales que los de antes?

"Sí. Lastimosamente, y lo digo como una crítica constructiva, ahora lo ven todo más fácil y se distraen mucho. Hay jugadores que en un torneo suenan y al otro no vuelven a sonar. Hoy están más pendientes del celular, de la ropa, de las mujeres o de si los van a vender. Por eso se han perdido muchos jugadores".

Ahora les llega muy pronto la fama…

"Yo digo que la fama es una dama muy seductora. Si uno no está bien concentrado y enfocado, el mismo fútbol lo va haciendo a un lado".

¿A usted le pasó?

"En mi momento también cometí errores. Yo me pongo como ejemplo para mis jugadores. Mi distracción fue la rumba, las mujeres, el trago y las malas influencias. Esas cosas no van con la vida de un futbolista profesional. Cuando uno no se cuidad es cuando se fracasa".

Además de la fama a los jugadores también les cuesta manejar el dinero…

"Yo se lo digo al grupo: legalmente lo que se gana un futbolista no se lo gana nadie en Colombia. A ellos les pagan por hacer lo que hacen, por enamorarse de su profesión. Los que se entregan al trabajo les va bien, pero al resto la plata se les acaba".

Ya que hablamos de dinero y fama, ¿qué tan famosos son los futbolistas en la B?

"Muchas veces uno sale a jugar un partido del Torneo de Ascenso y la gente ni se entera. La A es mucho más mediática. A la B lo que le falta es más difusión porque hay muy buenos partidos y fútbol".

Pero América ayudó un poco a que la B se viera más…

"Sí. Con América hubo un antes y un después en la segunda división. Le dio un plus al campeonato debido a su historia y sus hinchas. A ellos casi siempre les televisaban los partidos. Hoy Chicó juega y la gente ni sabe dónde, y eso que somos un equipo de categoría A".

Usted jugó en equipos como Nacional, Medellín o Millonarios. ¿Le gustaría que Chicó jugara como alguno de esos clubes?

"No es por ser diplomático, pero la verdad es que me gustaría que mi equipo sacara algo de los tres clubes de Antioquia. Me gusta la dinámica y el fútbol aguerrido de Envigado, y el toque de balón y la contundencia de Nacional y Medellín".