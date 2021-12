Mario García, entrenador de Boyacá Chicó: "Tenemos fe en que Real Cartagena nos puede dar una mano"

Boyacá Chicó viene de perder un partido importante en condición de visitante, frente a Cortuluá, por la quinta jornada de los cuadrangulares finales, del torneo de la Primera B del fútbol colombiano . La derrota contra el 'equipo corazón', dejó a la escuadra boyacense con las ganas de una clasificación anticipada, y ahora, no dependen de si mismos para ascender a la máxima categoría de la liga local.

Los dirigidos por el entrenador mexicano, Mario García, son segundos en el cuadrangular A con 8 unidades, mientras que Cortuluá, al mando de Jaime de la Pava, son los líderes con 10 puntos. Boyacá Chicó necesita un triunfo contra Leones en la última jornada y que Real Cartagena haga lo propio, o empaten, frente a Cortuluá.

En las horas previas al duelo, en Gol Caracol hablamos con el mexicano Mario García, técnico de los 'ajedrezados', quien nos contó cómo ha venido preparando el duelo frente al equipo antioqueño, que tendrá acción el próximo domingo (8:00 p.m.), en la ciudad de Tunja.

"Ya se hizo trabajo de recuperación, estamos alistando ese partido contra Leones que es vital para nosotros, sabemos que no tenemos otra opción que ganar y ya esperar el resultado de Cortuluá", comentó el director técnico del plantel boyacense.

Boyacá Chicó tendrá que organizar la zaga central del equipo, pues la expulsión de Elkin Mosquera, en el partido anterior, le impedirá estar presente en la última jornada de los cuadrangulares finales.

"Estamos mirando, posiblemente cambiemos la posición de volante de marca a Jhoanthan Muñoz, que desempeña la función de central y es su posición natural, también está el caso de José Fernando Rosero, que es una alternativa que tenemos y estamos por definir", comentó el profesor García.

Tras la derrota frente a Cortuluá, los ánimos en la escuadra boyacense no quedaron de la mejor manera, pero el entrenador mexicano, "no pierde la fe" en que pueden lograr el tan apreciado objetivo.

"Levantarnos anímicamente, quedamos golpeados después del partido, dependíamos de nosotros e inclusive podríamos haber logrado el ascenso allá. Sabíamos que iba a ser duro, Cortuluá es un equipo bastante complicado y bien trabajado, con jugadores importantes. Pero hay que levantarnos", añadió.

Publicidad



Más declaraciones de Mario García:

*El árbitro Bismark Santiago en Tuluá

"La protesta fue por dos partidos que tuvimos en la A, que sentimos que nos vimos perjudicados contra Once Caldas y Cali, pero realmente en el partido contra Cortuluá el arbitraje fue correcto".

*Análisis del partido contra Cortuluá

"Un partido que si bien hubo orden táctico y buena actitud, no tuvimos claridad con el balón, no pudimos generar muchas opciones de gol. Después vino la expulsión y ya se nos hizo bastante difícil, el rival que se hace fuerte de local y tiene jugadores de mitad de campo hacia arriba que exigen permanentemente. Con el hombre menos se nos complicó demasiado, no pudimos concretar el empate".

*El juego frente a Leones

"Tenemos que hacer valer la localía, salir a apretar desde el inicio, amplitud, superioridad numérica por los costados para generar espacios por los carriles interiores. Es un partido que hay que ser inteligentes no nos podemos volver locos porque ellos tienen jugadores rápidos de la mitad del campo hacia arriba, es un equipo bastante dinámico y de buen trato de pelota, hay que tomar precauciones pero sin lugar a dudas tenemos que salir a proponer y tratar de asfixiarlos, en nuestro campo, con el frío y la cancha, tenemos que hacer valer todo eso".

*Real Cartagena vs. Cortuluá

"Estamos enfocados en hacer nuestro trabajo, no nos queda de otra. Tenemos que ganar y esperar allá, sabemos que Cartagena es un equipo duro, que ataca bastante, dependemos de ellos esa es la realidad. Esperemos que hagan un buen partido y que nos den la manita. Estamos enfocados en hacer nuestro trabajo y después depender de lo que pase allá en Cartagena".

*Balance de la temporada de Boyacá Chicó

"En líneas generales estamos muy satisfechos con el grupo, han tenido una gran respuesta. Es un grupo que ya tenía una huella del año anterior, que ya se conocen y entendían bien el trabajo táctico. Nos ha costado el tema del gol, creo que todo el grupo en fase defensiva se ha comportado a la altura de las circunstancias, de hecho, son pocos los partidos en que nos han marcado gol, pero en fase ofensiva hemos tenido ese inconveniente. En muchos partidos se nos dan las posibilidades, pero no hemos tenido esa efectividad que queremos".

*Su futuro con el equipo

"Estamos enfocados en jugar este partido que es fundamental para nosotros. Yo soy un hombre de la casa, el club me ha abierto las puertas y siempre la idea es estar acá y continuar acá".

Por Óscar Mauricio Lizcano

Especial para GolCaracol.com