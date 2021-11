Martín Cardetti señaló que se fue de Bogotá por no aceptar las alineaciones que quería el Presidente

El club Bogotá informó el lunes pasado sobre la salida del técnico argentino Martín Cardetti y su cuerpo técnico, algo que causó extrañeza, debido al buen rendimiento del equipo durante el semestre. Se clasificó a los cuadrangulares finales y fue segundo en la fase del 'todos contra todos'.

Así, en el espacio radial de 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', contactaron al estratega argentino para conocer las razones de su marcha y en las declaraciones aseguró que se fue de Bogotá por no aceptar las alineaciones que quería el Presidente.

"El viernes, después del partido (cayó 4-1 contra Fortaleza), decidió sacarme del equipo. Nosotros habíamos citado a todo el plantel para entrenar el día domingo y antes de la práctica el presidente Ferney me comunicó que no continuaba como entrenador y tengo entendido que el lunes citaron a los jugadores, que me respaldaron. La idea del presidente es diferente a la mía y no estaba de acuerdo", contó Cardetti, este martes.

"Veníamos haciendo un trabajo muy bueno y están los resultados, él no estaba de acuerdo con algunos jugadores que estaban jugando y yo no estoy de acuerdo con que jueguen los que el presidente quería. Yo continúe con mi idea y forma de jugar, creo que eso haya cansado hasta el final y se esperaba un partido malo, como el del viernes, y puede que haya aprovechado eso para sacarme", analizó el entrenador argentino.

"A mí nunca me había pasado que el presidente de un club me diga que tiene que jugar uno u otro, es la primera vez. En la reunión del lunes le dije: 'usted no se encuentra de acuerdo conmigo, ni yo con usted, prefiero no volver después de un despido'. En mi cuerpo técnico somos profesionales y me parecía una locura un comunicado de que me habían echado y después que no. Fui a escuchar (a las directivas) por respeto a los a los jugadores, pero fueron con la idea de querer meter mano y no puedo permitirlo", finalizó Martín Cardetti.