Martín 'Chapulín' Cardetti, listo con Bogotá para las finales de la B: "Me gusta el fútbol ofensivo"

Con el partido entre Bogotá y Fortaleza, este viernes en el estadio de Techo, se dará inicio a los cuadrangulares del Torneo de la Primera B del fútbol colombiano, del que saldrán los dos equipos que ascenderán a la Liga de cara al 2022. Y al frente del equipo bogotano se encuentra el argentino Martín 'el Chapulín' Cardetti, de paso como jugador por River Plate, PSG, Valladolid y Cali, entre otros.

Horas previas al duelo de la primera jornada, Cardetti habló con GolCaracol.com y dio sus impresiones con relación a su forma de dirigir, de los rivales y otros temas más.

“Creo que la buena campaña de Bogotá es producto del trabajo de los jugadores y los resultados son el reflejo de esto”, arrancó el entrenador de 46 años.

¿Cómo es el Cardetti técnico?

“Siento que soy un técnico tranquilo. Trato de analizar las cosas con frialdad y doy libertad para jugar”.

¿Qué fútbol le gusta, con qué se identifica?

“Siempre me gustó el fútbol ofensivo y eso es lo que trato de transmitirle al equipo. A veces sale y en otras ocasiones no”.

¿Por qué en el primer semestre de la B no fue protagonista su equipo?

“Para el primer semestre me dieron un equipo armado. No pudimos traer refuerzos y trabajamos con lo que teníamos. Costó un poco porque había jugadores muy jóvenes, pero fue una oportunidad para observarlos y quedarnos con los que queríamos”.

¿Cómo ve el grupo B con Fortaleza, Llaneros y Unión Magdalena?

“Los cuadrangulares serán duros para todos porque hay buenos equipos. Nosotros somos el único equipo que no ha estado en primera división, así que esperamos estar a la altura de las circunstancias”.

¿De sus antiguos compañeros, por ejemplo de River Plate, se siente identificado con alguien?

“Cada uno hace su carrera como puede. Ahora, los más relevantes son Marcelo Gallardo y 'Chacho' Coudet. Todo soñamos con dirigir a los equipos con mayor reconocimiento”.

¿Por qué la visita de Ómar Pérez, ídolo de Santa Fe y reconocido acá en Colombia?

“Lo conozco (A Omar) de ir a comer y de hablar muchas horas sobre fútbol Lo invitamos a un entrenamiento y aceptó. Ahora nos tiene prometido que le hará un asado a todo el equipo”.