Mauricio Casierra: “De los árbitros no me gusta hablar, en Pereira el único objetivo es el ascenso” Mauricio Casierra: “De los árbitros no me gusta hablar, en Pereira el único objetivo es el ascenso”. El experimentado jugador charló con GolCaracol.com de lo que será la definición de los cuadrangulares final del Torneo Águila-II 2019.