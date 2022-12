Mauricio Casierra: “Hay varios jugadores de experiencia en Pereira que sabemos afrontar finales”

El lateral es uno de los jugadores con más bagaje en el plantel del elenco 'matecaña' , y por esa razón, en charla con GolCaracol.com, se refirió al momento del elenco risaraldense y de cómo afrontarán las definiciones del Torneo Águila.

Mauricio Casierra, con pasado en equipos del rentado local como Millonarios, Once Caldas, Cali, en elencos del balompié argentino y hasta de la Selección Colombia, es voz de experiencia para hablar de su actual reto, el Deportivo Pereira.

Publicidad

El futbolista oriundo de Tumaco habló con GolCaracol.com sobre su actualidad y la del equipo ‘matecaña’.

Además, se refirió a cómo afrontarán las instancias definitivas del Torneo Águila, para lograr el anhelado ascenso, que tanto se ha hecho esquivo en el elenco risaraldense, a pesar de que en el pasado, varios planteles han hecho semestres muy buenos, pero terminan cayendo en las finales.

¿Cómo le ha ido personalmente este semestre con el Pereira?

“Bien, muy contento por lo que he aportado en lo personal, contribuir con mi experiencia, al transcurso de esta carrera se adquiere jerarquía y eso se ve reflejado durante los partidos y más en este camino del ascenso, pero estoy aportando bastante”.

Publicidad

¿Cómo le ha ido disputando la segunda división del fútbol colombiano?

“Es un Torneo más complicado porque es más largo, uno está acostumbrado a cada seis meses un campeón y de alguna forma tener vacaciones y relajarse un poco, pero acá es diferente. Desde el punto de vista del juego son partidos más físicos, de más presión, de más dinámica y lo asumimos de esa forma, y lo asumo con mucho compromiso”.

Publicidad

¿Qué le pide que haga en cancha, el técnico Óscar Craviotto?

“Uno con los partidos que tiene, el cuerpo técnico se inclina más a uno porque sabe que puede aportar juego y experiencia, el tema de saber leer los partidos, intentar ser un líder más, un capitán más, eso quizás me lleva a tener más posibilidades de jugar. Él me pide que uno trate de dirigir un poco al equipo en cancha”.

En cuadrangulares están siendo destacados, ¿cómo ve al Pereira en este tramo final?

“La idea era ser primero en el ‘todos contra todos’, solo quedamos a dos puntos de los líderes, pero en esta instancia los hemos pasado, seguimos acumulando puntos, y estamos contentos. Obviamente el objetivo es ser campeones ahora, para así tener un panorama más claro para el ascenso que es el sueño de todos nosotros y de la ciudad”.

Publicidad

¿Este Pereira está para ser campeón a mitad de año?

“Por supuesto, es el objetivo, nos hemos comprometido con eso, tenemos buenos jugadores, combinación de talentos jóvenes con experiencia, tenemos confianza en el grupo para lograrlo”.

Publicidad

¿Para el ascenso, a qué le apunta el Pereira?

“Hay tres ítems para ir el ascenso, y nosotros queremos agarrar dos, el primero sería ganar este semestre, y así poder disfrutar más el segundo torneo y simplificar las cosas, para así, en el segundo apuntarle a la reclasificación”

Pereira lleva varias campañas con buenas actuaciones, pero se ha terminado quedando en las instancias definitivas ¿Cómo afrontar esas circunstancias?

“Lo que ha pasado con el equipo en todo ese tiempo que ha estado cerca de ascender, son temas que yo no puedo hablar porque no estuve, pero los hinchas del equipo le comentan a uno en la calle, y están desilusionados por eso. Nosotros queremos quitarnos ese peso de encima y en esas instancias se pueden poner nerviosos, pero hay que tranquilizar a los más jóvenes y no queremos cargar con eso. Hay varios jugadores de experiencia que sabemos que es jugar finales acá y en el exterior y tenemos espalda para afrontar ese tema y el ascenso a final de año”.

Publicidad

¿Qué conoce de su próximo rival, Llaneros?

“Nosotros le damos la misma importancia a todos los partidos, son un equipo joven, pero por la misma juventud, el partido será muy disputado desde la parte física, la cancha es sintética y es más complicada, intentaremos con juego y con la inteligencia sacar ventaja”.