Mayer Candelo: "Mis jugadores quieren que brille y me vaya bien, porque se sienten agradecidos"

El entrenador de Cortuluá, recientemente clasificado a la final del Torneo Águila I-2019, analizó el presente de su equipo, en su gran inicio como técnico, y hasta se le midió a dar su favorito para la Liga Águila.

El fútbol no deja de sonreírle a Mayer Candelo, luego de retirarse como jugador en marzo pasado y asumir como técnico de Cortuluá, el vallecaucano logró meter al humilde equipo 'corazón del valle' en la final del Torneo Águila, tras terminar primero en el cuadrangular A con 13 puntos.

Ahora, le espera el Deportivo Pereira, un equipo de tradición y que desde hace tiempo sueña con volver a la primera categoría del fútbol colombiano.

En charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el que fuera volante de Millonarios, Deportivo Cali, entre otros, dio sus impresiones sobre su presente como estratega .

Estas son sus declaraciones más destacadas:

Gran momento deportivo de Cortuluá: "Estoy orgulloso por mis jugadores. Talento había, técnica había, era cuestión de meterle un poco más de disciplina e intensidad. Hemos trabajado duro para poder alcanzar esta gran final".

Cambio de jugador a director técnico: "No me pegó muy duro porque no me tocó esperar tanto para empezar a dirigir. Tuve que asumir de una. Yo había iniciado la campaña como jugador y siempre hubo una relación de tacto y respeto que hizo que todo fuera más fácil. Ellos lo que más han querido es que me fuera bien, porque se sienten agradecidos".

Evolución de Cortuluá: "El equipo ha ido de menos a más, creciendo en su nivel futbolístico y técnico. Desde nuestro trabajos hemos ayudado a que aprovechen su potencial y talento".

La gran final de la B: "Pereira es un rival exigente y maduro, que juega bien con el balón, pero nosotros estamos preparados. Va a ser una buena final y el equipo que menos se equivoque será el campeón".

Su favorito para la Liga Águila: "Le haremos fuerza a nuestro 'mar azul' para que pueda estar en la final, ya Cali no pudo".