Nelson Ramos: “Hay mucho arquero extranjero, los colombianos nos estamos perdiendo”

El portero, quien actualmente ataja en Boca Juniors de Cali, es directo en sus apreciaciones sobre el devenir de los guardametas nacionales en el fútbol colombiano.

Son varios equipos, títulos y experiencias las que a lo largo de varios años ha acumulado Nelson Ramos, arquero que vive en este segundo semestre de 2019 su primera oportunidad en el fútbol de la Primera B en Colombia.

Ramos tuvo un reciente paso por Atlético Bucaramanga, pero por decisiones ajenas a él, salió de la institución santandereana.

El payanés continúa con la técnica intacta para ejecutar los tiros libres y justamente, en la reciente fecha del Torneo Águila se reportó con gol y puso a ganar a Boca Juniors 3-2 sobre Cortuluá.

Al experimentado guardameta le preocupa la situación de sus colegas de puesto y siente que cada día se están viendo relegados por los extranjeros.

Este martes, Nelson Ramos habló con GolCaracol.com.

¿Cómo le ha parecido la experiencia en el cuadro vallecaucano?

“Es un equipo nuevo, el antiguo Universitario, que lo trajeron a Cali para jugar como Boca Juniors. Hace unos años era un equipo importante que sacaba jugadores, esa es la idea de este equipo que tiene un promedio de edad 18 años”.

¿Cuántos goles lleva en el profesionalismo?

"Ya llevo ocho goles en el fútbol colombiano. Acá no he dejado de entrenar los tiros libres. Es importante enseñarles a los muchachos la técnica. Espero llegar a la barrera de los 10 goles, igualmente estamos jóvenes y activos".

¿Hay Nelson Ramos para rato?

“Sí. Hay arqueros de mi edad que están en la Liga y pienso que yo, a mis 37 años, todavía tengo mucho que dar, mi meta es tapar hasta los 40 años, obvio, esperando que los equipos me abran la puerta; así como lo ha hecho Boca, con ellos entreno como un muchacho y por eso me mantengo con vida en el fútbol”.

¿Por qué no continuó en un equipo de Liga Águila, qué pasó en Bucaramanga?

“Yo tenía un contrato por un año, hice toda la pretemporada con el equipo, pero Hernán Torres tomó la decisión de que yo saliera del equipo porque quería llevar otro arquero. Finalmente yo arreglé con el club. Él era la persona que quería que no estuviera en el equipo, porque la parte directiva sí quería que me quedara”.

¿Las cosas terminaron mal con Hernán Torres?

“Cuando uno no es del gusto del técnico pasan esas cosas. Él pidió a Cristian Vargas y él quería no estuviera ahí. Son decisiones respetables. Lo mejor fue arreglar por las buenas”.

¿Los arqueros extranjeros le están quitando espacio a los colombianos?

“Ahora mismo hay arqueros del extranjero porque ven en Colombia una plaza importante y por eso lo económico nos les interesa mucho, esperando en hacer una buena hoja de vida. Hay equipos colombianos que tienen arqueros suplentes del exterior, eso a veces cuesta para uno seguir mostrando su condición. Por eso el arquero colombiano se pierde un poco”.

¿Qué viene en el futuro para Nelson Ramos?

“Mi interés es jugar y jugar. En Bucaramanga salí como tres veces figura del partido, estaba trabajando fuerte. Ahora estoy en Boca Juniors manteniendo el ritmo, si me abren la oportunidad para el año entrante, aquí estaré, y si hay otro equipo allá iré, lo primordial es mantener el nivel y aquí lo estoy haciendo”.

¿Tiene ofertas de otros equipos?

“Sí. Me han llamado de otros clubes, pero por fuera del país, son ofertas que estoy estudiando. Yo creo que en diciembre ya puede que algo cercano salga”.

¿Clubes de cuáles ligas?

“Del fútbol peruano, panameño, ecuatoriano, donde ya jugué y dejé una buena huella. Sinceramente estoy esperando a que termine el Torneo, eso es bueno para los equipos que lo están preguntando”.

Habla de retirarse a los 40 años, ¿le gustaría retirarse en un equipo en particular?

“Yo sueño en retirarme en Millonarios, club que me lo dio todo y yo también di todo allí. De darse la oportunidad, solamente me hacen falta siete partidos para llegar a los 100 juegos; sería un honor para mí estar ahí nuevamente. Tienen arqueros jóvenes, pero qué bueno sería ser apoyo para ellos, que pueden lograr sueños grandes, así como yo que me hice grande en Millos”.