Néstor Craviotto es cauto tras victoria del Huila: "La ventaja de dos a cero no alcanza"

Atlético Huila dio este viernes un paso importante en pro de retornar a la Primera División del Fútbol profesional colombiano, luego de derrotar por 2-0 al Deportes Quindío , en el duelo de ida del repechaje por el ascenso. Tras el compromiso en el estadio Guillermo Plazas Alcid, el director técnico del conjunto 'opita', Néstor Craviotto, dio sus impresiones de lo que fue la actuación de los suyos.

De entrada, en la rueda de prensa, el timonel argentino habló un poco de lo que fueron los últimos minutos del partido frente a los 'cuyabros' en la noche de este viernes.

"Jugada preparada, la idea era aguantar un poco más la pelota con Jaime (Giraldo), que tiene su altura, hasta probamos con el tema de los arqueros porque puede pasar, la idea era que si salía Marcelo (Dávalos) teníamos que poner a alguien de altura por si teníamos un córner en contra, porque Marcelo va a la zona y todo lo demás. Salió que los tres que entraron participaron en la jugada de gol. Creo que lo buscamos, fuimos intensos, que lo merecíamos; Quindío tuvo sus chances también, no pudo concretar y vamos con un resultado que es bueno, pero no garantiza nada", aseguró el estratega de los huilenses.

El entrenador, de 59 años, se refirió a la charla previa que tuvo con su plantilla para encarar este compromiso frente al Quindío. Resaltó el carácter y la actitud de los suyos en el campo de juego.

"Lo primero que hablamos antes del partido fue que les agradecí, faltan 180 minutos, pero la verdad les agradecí las ganas, la actitud, el esfuerzo y por todo lo que hicieron durante todo el año, más que hablar de lo táctico, se merecían un caricia y así fue; los chicos sacaron todo lo que tienen siempre, tienen esas ganas, hombría, de querer estar. Quedan cuatro días, un partido más, hay que estar a full y ojalá lo podamos demostrar".

Otras declaraciones:

Fortalezas para sacar un resultado de 2-0

"Creo que la actitud y el orden fue lo más importante del equipo, muy contento, rescato todo esto; el equipo otra vez es la figura y me quedo con eso".



En qué deben mejorar, no crean tantas opciones de gol como en juegos anteriores...

"No somos un equipo tan claro como éramos en otro momento, pero cuando tenemos las chances convertimos, esa es una de las armas que tenemos; hoy (viernes) hicieron un buen trabajo. Sí me gusta llegar más a la posición de gol, tenemos que corregir cosas, pero sabemos que vamos a enfrentar a un rival duro que nos va a salir a atacar, a proponer enseguida y nosotros tratar de no meternos atrás porque sería el peor error".



Sobre la supuesta falta de César Hinestroza sobre Andrés Amaya

"Sigue siendo complicado para los árbitros, no sé si el penal que le convirtieron a Amaya fue penal, lo tendría que ver y nada más".



El juego de vuelta, cómo enfrentarlo

"Insisto que la ventaja de dos a cero no alcanza, tienes que salir a no meterte atrás porque ellos nos van a querer meter y después va a depender de lo que nosotros hagamos. Tenemos que tratar de jugarlo de igual a igual, sabemos que podemos, es un rival muy duro y muy difícil".