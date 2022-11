Néstor Craviotto: "Por allá en junio se veía lejos el ascenso, pero lo pudimos hacer"

Atlético Huila logró este martes 29 de noviembre y en su cumpleaños 32 el tan anhelado ascenso a la Primera División del Fútbol Colombiano. Pese a perder por 1-0 frente al Deportes Quindío en el estadio Centenario de Armenia por 1-0, los 'opitas' supieron mantener el gol que tenían a favor y lograr la meta. 2-1 en el global.

Luego del compromiso, el entrenador del conjunto de Neiva, Néstor Craviotto, dio sus impresiones de lo que fue la presentación de los suyos en tierras 'cafeteras'.

"Primero que nada, feliz cumpleaños para el Atlético Huila, le pegamos, coincidimos, gracias a Dios pudimos darle esta alegría a la gente, que deben estar festejando allá en la ciudad; ni hablar de los jugadores que se 'bancaron' todo. Sabíamos que el partido iba a ser parejo, Quindío es un gran equipo, costó mucho, pero lo fuimos sacando, gracias a Dios lo pudimos finalizar y ascender lo que allá por junio, cuando me llamó el 'presi', era muy difícil, pero nos dimos esta grata alegría; los objetivos que nos habíamos planteado, lo pudimos hacer", dijo de entrada el director técnico del equipo huilense en rueda de prensa.

Otras declaraciones:

La clave para no dejarse caer tras el gol del Quindío

"En líneas generales este es un equipo bastante equilibrado, no muy demostrativo, ellos son así, más bien callados. Veíamos en el entretiempo que había un poco más de silencio más de lo normal y hablamos y ellos se 'prenden', no la pasábamos bien porque ellos también juegan bien y nos obligaron a eso. Pero en el segundo tiempo lo pudimos controlar, ajustamos un poco y después en el final queríamos cuidar el resultado. Ahora, a disfrutar esto, tenemos un par días para hacerlo y nada más".

Cuál de las tantas finales qué se jugó en todo el semestre, fue la más complicada

"La verdad que de las finales fueron todas finales, todas un condimento especial, casi todas ganadas menos una que fue la de Chicó, no nos daba el físico, fuimos con un equipo alternativo y no nos alcanzó. En esta final dejaron el alma".

Cuál era la táctica en Armenia, el poco fútbol, que el arquero se tirara...

"Eso lo hacemos todos, hoy (martes) nos tocó a nosotros, mañana le hubiese tocado al Quindío. Lo hace Nacional, River, Boca; el fútbol es así. Yo también me enojo cuando me lo hacen a mí. Hoy nos tocó a nosotros (ascenso a Primera División), como son un equipo grande, seguramente van a estar ahí".

Un mensaje para la hinchada y el estadio Guillermo Plazas Alcid

"Agradecido porque nos apoyaron desde el primer momento, cuando llegué a Huila me encontré con un sonrisa, una cara diciendo de 'vamos a apoyar todo'. Nos pusimos las pilas, no anduvimos bien en el comienzo, lo remamos y ahí estamos. Ojalá podamos hacer algo con el estadio, merecemos otra cosa, que vaya más gente, que el estadio se vea lindo, ya pasó mucho tiempo".