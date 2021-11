"No hay juego limpio": Cortuluá y su malestar por los pocos días de descanso en Torneo Betplay

En los cuadrangulares de la Primera B en la fecha pasada se dio un hecho particular. En el grupo A, Real Cartagena y Leones se enfrentaron el sábado 13 de noviembre, mientras que Boyacá Chicó y Cortuluá lo hicieron el 15 del mismo mes. Ahora, la tercera fecha fue programada para este jueves, hecho que le impidió a boyacenses y tulueños tener el mismo tiempo de recuperación que sus rivales de turno.

Y ante esa situación, desde el equipo 'corazón del Valle' se alzó la voz y quedó en evidencia su malestar por la programación estipulada por la Dimayor.

Así Óscar Ignacio Martán, máximo accionista de Cortuluá, habló claro al respecto. "Es algo insólito esto de la programación de las fechas de la B. Los jugadores no tuvieron descanso. El vieja fue de Tuluá a Cali, de Cali a Bogotá, de Bogotá a Tunja y viceversa. Fue un día más que se perdió. Nos dieron solamente un día de descanso y este jueves se vuelve a jugar. Protestamos y protestamos, (en Dimayor) dijeron que lo iban a revisar; pero no lo hicieron. Esas son las cosas que no se soportan", dijo el dirigente.

Martán agregó que "hay molestia de Cortuluá y seguramente también de Boyacá Chicó, porque pedimos que se modificara eso y no lo hicieron, no hay juego limpio".

Este jueves, Cortuluá se enfrentará con Leones, en el estadio Doce de Octubre, a las 4 de la tarde; mientras que Real Cartagena estará cara a cara con Boyacá Chicó, en el Jaime Morón, a las 6 de la tarde.

Cabe señalar que en el grupo B del campeonato de ascenso de nuestro país, se medirán este miércoles Bogotá y Unión Magdalena, a las 4:00 p.m. y el 18 de noviembre lo harán Fortaleza y Llaneros, a las 8:00 p.m.