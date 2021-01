¡Oficial! Dimayor informó sobre la programación de la primera fecha del Torneo colombiano I-2021

La Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, informó este sábado sobre la programación del Torneo , competición para los equipos de segunda división del país. La primera fecha se disputará el próximo 15 de enero y finalizará el 17 del mismo mes.

Martín Cardetti, un ‘viejo conocido’ del fútbol colombiano, fue confirmado como nuevo DT del Bogotá

El primer juego de la temporada I-2021 será entre Unión Magdalena y Llaneros, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, a las 6:00 de la tarde, el próximo viernes 15 de enero, mientras que Deportes Quindío y Valledupar cerrarán la jornada dos días después.

Además, la Dimayor informó que aún quedan tres juegos por programar, pero en el transcurso de los próximos días se dará a conocer fecha y hora de los duelos entre Fortaleza vs. Tigre, Bogotá vs. Leones y Real San Andrés vs. Atlético Huila.

Erick Moreno dejó el fútbol internacional y volvió a Colombia: es refuerzo del Valledupar

Programación de la fecha 1 el Torneo Colombiano I-2021:

Publicidad

15 de enero

Unión Magdalena vs Llaneros FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: cerrada

Real Cartagena vs Cortuluá

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Jaime Morón

Televisión: cerrada

16 de enero

Orsomarso SC vs Barranquilla FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

17 de enero

Publicidad

Boca Juniors de Cali vs Atlético FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Deportes Quindío vs Valledupar FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: cerrada

Por definir

Fortaleza CEIF vs Tigres FC

Bogotá FC vs Leones FC

Real San Andrés vs Atlético Huila