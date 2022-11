Oscar Héctor Quintabani: "Hay que creer lo que somos, en lo que estamos haciendo y darla toda"

Deportes Quindío tendrá este martes 29 de noviembre una última oportunidad para conseguir el tan anhelado ascenso a la Primera División de la liga del fútbol colombiano. El conjunto 'cuyabro', para lograr el gran objetivo, deberá remontar un 0-2 a favor del Huila, en el estadio Centenario de Armenia. El conjunto quindiano le apuesta a su buen fútbol y también al apoyo de su fiel hinchada para hacerlo.

Previo al decisivo duelo frente a los 'opitas', que comenzará a las 8:00 de la noche, Oscar Héctor Quintabani, DT de Quindío, y Leyser Chaverra, capitán del equipo, dialogaron con los medios de comunicación.

De entrada, el timonel argentino habló de que debe cambiar su plantilla pensando en remontar el marcador frente a los huilenses. Alabó las cualidades de los dirigidos por Néstor Craviotto.

"No es fácil qué cambiar, es un equipo que realmente ha tenido unos ajustes importantes en toda la temporada, un gran equilibrio entre defensa y ataque, y si nos remitimos al partido anterior nosotros tuvimos opciones de gol que nos faltó definir y Huila aprovechó las oportunidades, el segundo gol de ellos nos complicó un poquito más las posibilidades", aseguró Quintabani.

Sobre el rival, Atlético Huila, el director técnico de los 'cuyabros' aseveró que es un equipo muy compacto en todas sus líneas.

"Huila por algo tuvo un segundo semestre muy bueno, si miramos en la sumatoria del año, tuvo un mal primer torneo y en el segundo, un buen torneo; es un equipo ordenado que trabaja sobre una idea muy clara, tiene un buen mediocampo, tiene buenos conceptos en defensa, un nueve que ha sido importante, que ha hecho goles y esos marcan la diferencia; vamos a enfrentar un equipo con mucho trabajo, como lo fue en el primer juego".

Otras declaraciones de Quintabani

*¿Cómo está el grupo y cómo los ha motivado con su experiencia en el banco técnico?

"La experiencia hay que aprovecharla, lógicamente en las charlas que puedes tener con el grupo, el domingo nos concentramos para entrenar, concentramos, esta mañana hicimos un trabajo de mantenimiento y ver la realidad, en gran parte de cómo había sido el primer juego y que lo tenemos que entregar todo. Hay algo que no se ve y es la fe y es la que mueve y es la que no se puede perder, es una manera de motivación".

"Siempre pensamos en el verbo más importante, que es ascender. Existen esas chispas de situaciones de que el equipo no consiguió en épocas anteriores para lograrlo y son las que incomodan a la gente en cuanto a la credibilidad, el trabajo de este equipo ha sido bueno y tiene que ser proporcional a lo que se ha hecho. Hay que creer lo que somos, en lo que estamos haciendo y darla toda. Mañana (martes) es la realmente la oportunidad para darla toda, tenemos 90 minutos; hemos sido siempre honestos con nuestro trabajo, con nuestro juego y debemos seguir de esa manera"

*Huila recuperó dos jugadores muy importantes como Gustavo Buritos y Sebastián Hernández

"Seguramente Craviotto, ahora que estuvo antes que nosotros, ha hablado de ese tema y sabemos que son dos jugadores que durante la temporada de este segundo semestre fueron importantes.

*¿Qué significa el regreso de un hombre que ha sido siempre muy importante como Figueroa?

"Bueno, son muchas cosas las que se fueron dando con el tema Figueroa. Terminó lesionado aquel partido con Boyacá, duró mucho tiempo lesionado, una lesión con consecuencia de otra, se perdió casi todo el semestre, no pudo participar. Es un hombre que contagia con temperamento, con fortaleza, es un hombre de la casa, en ese sentido hizo lo imposible por poder llegar, le permitió justamente el tema reglamento que se fue extendiendo tanto por situaciones como tal".

Por su parte, el capitán Leyser Chaverra afirmó que el "equipo está tranquilo, venimos haciendo bien el trabajo en casa y esperamos que mañana (martes) no sea la excepción, estamos motivándonos mutuamente y vamos para delante. Este es el último partido que vamos a tener y no tenemos que estar escogiendo si la cancha va a estar cerca o mojada. Nosotros tenemos el objetivo que tenemos es remontar, no estar pensando en la cancha".