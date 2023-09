Óscar Quintabani, DT del Quindío: "Ando con escoltas en Armenia, por si las dudas"

Desde hace un tiempo se viene hablando de los ataques y presiones que han tenido jugadores e integrantes del cuerpo técnico que lidera el profesor Óscar Héctor Quintabani, en el Deportes Quindío, de la Primera B del fútbol colombiano.

Precisamente, Quintabani fue el último objetivo de los violentos en la capital del departamento del café.

Este miércoles, el entrenador colombo-argentino habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre ese particular y contó lo que le ha pasado a él, a sus compañeros de cuerpo técnico y a los propios futbolistas.

"Siempre son de traición, agresiones que no tienen nada que ver, el atropello. Cuando estábamos llegando a Armenia en una recta oscura tuvimos una lluvia de adoquines, una locura. Después vivimos este problema que me tocó a mí, que vengan a la casa de uno, vengan como 20 o 30 tipos a amedrentar, a hacer grafitis, a amenazarte de muerte", contó Óscar Quintabani.

El experimentado técnico señaló que "no hay motivo, la pasión no puede ser motivo, es una minoría que tienen manipulados, pero no es nada agradable sentirse maltratado".

Acá más declaraciones de Óscar Quintabani, técnico del Quindío:

*La policía, al tanto de lo sucedido

"Desde que ocurrió el hecho llamamos al cuadrante, se pusieron a disposición y me pusieron escoltas, fuimos a la Fiscalía al día siguiente a hacer la denuncia, porque hay que denunciarlos. Somos gente del fútbol y esto no puede pasar, el país esta patas arriba; no hay autoridad, nadie pide respeto por nada y no lo podemos permitir".

*Con escoltas para evitar más agresiones o amenazas

"Ando con escoltas, por las dudas, porque son una minoría que son tan cobardes que nunca van a salir".

*Los recientes malos resultados

"Los llamados malos hinchas, venimos de tres partidos que nosotros en los últimos minutos hemos perdido puntos, se están haciendo muchos goles en los últimos minutos. Tiene un componente, después del Mundial se dan 6 a 10 minutos, a veces los mismos jugadores se encargan de acumular tiempo".

*Un llamado a los hinchas a apoyar y no a insultar

"Si hay inconformismo, se lo dije a un hincha, un loquito que aparece, que por qué no llenan el estadio, ni el ascenso les sirvió. Si van nos sentimos alentados y si hacemos mal las cosas nos sentiremos respaldados. Pero van 800 y lo único que saben es insultar, agredir. Acá nos agredido a nosotros, también a cuatro o cinco jugadores, les han robado los celulares y todo".

*En el Quindío son cumplidos con los pagos y más

"Llevo casi 3 años acá, vine por un año, este equipo no le debe un peso a nadie, tiene las oficinas magníficas, hay gente profesional. Los arriendos no se deben ni un centavo, viajamos en avión siempre a excepción de los trayectos cortos, vamos a hoteles 5 estrellas. El tratamiento es de primera".