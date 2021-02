Para la historia del fútbol colombiano: Nelson Ramos marcó gol por tercera vez consecutiva

Nelson Ramos se convirtió en ‘la carta de gol’ de Boca Juniors de Cali, con su buena pegada, por lo que este domingo marcó su tercer gol consecutivo.

“El profe ‘Bolillo’ Gómez me quiere, pero le dije que no me voy a cortar la cresta”

La anotación fue en el encuentro que perdieron 2-1 a manos de Valledupar, y que al minuto 80 descontó el experimentado arquero.

Ramos venía de marcarle también al Barranquilla FC y al Atlético FC, todo en el campeonato de la Primera B del fútbol colombiano.

En redes se pudo ver cómo fue el golazo de este domingo, desde más de la mitad de cancha, aunque con una reacción mala del arquero de Valledupar.