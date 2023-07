Pedro Felicio Santos, el DT portugués que quiere hallar otros Gustavo Puerta en Bogotá FC

En los últimos días, Bogotá F.C. anunció la llegada de Pedro Felicio Santos como nuevo entrenador, tras la salida de César Torres delo banquillo de los capitalinos. El timonel portugués regresó a Colombia, tras una larga estadía en su país natal. En territorio nacional es bien recordado en las huestes de Millonarios, donde estuvo en divisiones inferiores, y de América, cuadro en el que estuvo como director técnico en 2018.

Santos vuelve a Colombia y retornará a los banquillos después de cinco años de pausa. Su objetivo será potenciar jóvenes talentos, faceta en la que tiene buena fama. El adiestrador, de 43 años, es nuestro invitado de la semana en ‘Historias de la B’, de GolCaracol.com.

¿Qué se siente estar de regreso en Colombia?

"Estoy contento con el reto que el presidente me ha hecho, con la felicidad de regresar al fútbol colombiano y a Bogotá. Me encanta el fútbol y el jugador colombiano. Acá hay mucho potencial, con hombres que podemos trabajar para que sean mucho mejores. Soy un entrenador al que le encanta trabajar con jóvenes".

¿Qué recuerda de su paso por el América de Cali?

"Fue un paso importante en mi vida como entrenador. América es un club muy grande, es uno de los más grandes que tiene el fútbol colombiano. Me encantó trabajar ahí, me encantó Cali".

¿Dónde estuvo desde su salida del América?

"En los últimos años estuve en Brasil y Portugal, continué estudiando, continué trabajando. No he parado en ningún momento, y por el contrario, la preparación ha sido constante porque en este oficio siempre hay que estar actualizado".

¿Cuál es el objetivo ahora en Bogotá?

"Bogotá es un equipo que apuesta mucho en los jóvenes. Es un equipo que forma, es un equipo que potencializa jugadores, para salir a grandes clubes. Ese será el objetivo que nosotros tendremos: formar jugadores. Lo principal siempre será preparar bien a los jugadores para otras etapas. Los hombres que están acá, tienen que pensar en su futuro. No podemos hablar de cuántos puntos voy a conseguir, si voy a clasificar a los ocho o no. Debemos ir paso a paso, para ver qué podemos conseguir. Mi principal función será acompañar a los nuevos talentos. En Bogotá quieren sacar más hombres como Gustavo Puerta, tengo esa responsabilidad".

¿Qué estilo de juego quiere implementar?

"En Bogotá tenemos que mirar con qué tipo de jugadores contamos y los que podemos ir convirtiendo; al ser jóvenes pueden transformarse en su estilo de juego. Pero mi modelo de juego será siempre ser asociativo, tratando de mantener siempre la pelota, con una buena movilidad y aprovechando las virtudes de nuestros chicos".

¿Cómo se trabaja en este país?

"En Colombia hay mucho talento, pero hay problemas que los jugadores de 20, 21, 22 años no están listos para afrontar. Es ahí que tenemos que trabajar. Tenemos que ser más profesionales, tenemos que ser muy ambiciosos, tenemos que trabajar bien en los entrenamientos, tenemos que tener hambre. Porque sin hambre, no conseguimos llegar lejos. Y es ahí donde vamos a trabajar, con profesionalismo por encima de todo. Los jugadores no pueden estar cómodos, tiene que siempre estar pensando en un paso adelante; querer jugar en la Selección y ser mejores cada día. Es ahí que vamos a trabajar".

¿Cómo vio al campeón Millonarios, usted que estuvo en el equipo?

"Quiero felicitar al profesor Gamero por el título. Fue muy duro para ellos, pero fueron los justos vencedores por el proceso que llevan. Fueron tres años de trabajo, armando toda una estructura, que dejó este campeonato. Tengo ahí algunos jugadores que trabajaron conmigo, cuando estuve ahí en las divisiones menores de Millonarios; recuerdo que pude compartir con Ricardo Rosales, Luis Paredes, Ramiro Brochero y otros que ya salieron para Estados Unidos como Emerson Rivaldo Rodríguez. Por eso resalto que es importante trabajar la cantera, porque da frutos para el futuro".