Pedro Franco: "Lo más doloroso es ver cómo los colegas se prestan para conspirar"

Las repercusiones luego de disputarse la última jornada del Grupo B, de los cuadrangulares finales de la segunda división del fútbol colombiano, siguen llegando.

Este domingo, quien habló de nuevo fue Pedro Franco, pero en esta ocasión compartió una extensa carta en sus redes sociales, donde habló sobre lo que se vivió en la jornada sabatina.

“Hoy con más calma después de lo sucedido ayer solo puedo manifestar como capitán de Fortaleza este semestre el inmenso dolor que sentimos. No por no haber ganado nuestro partido, pues esta tranquilidad que competimos lealmente y deportivamente no conseguimos ganarlo, eso hace parte del deporte que amamos y debemos aceptarlo con altura”, expresó.

Y no olvidó lo que pasó entre Llaneros y Unión Magdalena, que generó todo tipo de comentarios, tanto en nuestro país como en la prensa internacional.

“Lo más doloroso del día de ayer es ver cómo colegas con aspiraciones, como todos los futbolistas, con sueños en sus carreras más allá de este semestre y representando a su familia, equipo, ciudad y en general al fútbol de nuestro país, se prestan para conspirar y ascender a un equipo que mediante su mérito deportivo no había podido conseguir un resultado que lo llevara a ascender”, concluyó.