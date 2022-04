Polémica en la Primera B: "Que no nos ensucien la labor", de Jersson González a Giovanni Hernández

Este miércoles, se desató una polémica en la Primera B del fútbol colombiano. Todo por unas declaraciones de Giovanni Hernández, DT de Atlético, que salieron a relucir en las últimas horas y que se dieron después de la derrota frente a Llaneros, de Villavicencio.

"No me gustan los equipos que se abren de piernas. Estoy mirando qué es lo que sucedió, este no es el equipo, algo pasó, algo sucedió, no sé si de afuera o de adentro. Ustedes saben de que estoy hablando", dijo Hernández, sin entregar más detalles.

Y ante esos dichos del otrora volante de creación produjeron una reacción de Jersson González, el entrenador de los metenses. "Quiero aclarar que Giovanni es un amigo mío, un hermano, nos conocemos desde los 14 años. Creo que las declaraciones las hizo de una manera que estaba caliente, eso es lo peor que podemos hacer cuando perdemos un partido. Me da mucho que pensar que él crea que hubo otras cosas y que nos ensucie la labor durante este corto tiempo. Acá nos han avalado los resultados", dijo en 'Espn'.

González además agregó que "no es bueno que cuando perdamos nos vayamos a refugiar en el tema dizque las apuestas ahora. Si el rival jugó bien no echemos culpas. Él conoce sus jugadores, sabe de ellos; y nosotros nos dedicamos a hacer nuestra labor".

Dicha controversia se presenta en el momento justo en el que quedan dos fechas de la fase clasificatoria. Llaneros es octavo en la tabla de posiciones con 16 puntos , mientras que Atlético es once con 14 unidades.

Tabla de posiciones del Torneo Betplay

1. Leones 26 puntos

2. Fortaleza 22 puntos

3. Real Cartagena 22 puntos

4. Quindío 21 puntos

5. Bogotá 21 puntos

6. Tigres 18 puntos

7. Orsomarso 17 puntos

8. Llaneros 16 puntos

9. Boyacá Chicó 16 puntos

10. Valledupar 15 puntos

11. Atlético 14 puntos

12. Barranquilla 10 puntos

13. Real Santander 10 puntos

14. Huila 8 puntos

15. Boca Juniors 7 puntos