Por el sueño del ascenso: así quedaron los grupos de los cuadrangulares del Torneo Águila-II  

Quindío, Pereira, Bogotá, Chicó, Real Cartagena, Fortaleza, Tigres y Cortuluá, fueron los ochos equipos clasificados.

Este lunes se llevo a cabo el sorteo de los cuadrangulares finales del Torneo Águila-II 2019, en el que los equipos conocieron a sus rivales para luchar por el ingreso a la final que le permita acercarse al sueño del ascenso.

Una vez confirmados los ocho equipos clasificados, Quindío y Boyacá Chicó, por ser primeros y segundos, respectivamente; quedaron como las cabezas de serie de cada grupo.

Justamente, el Grupo A quedó conformado con Quindío, Cortuluá, Pereira y Tigres.

Mientras que, en el Grupo B, estarán Boyacá Chicó, Bogotá, Real Cartagena y Fortaleza.

De esta manera, la primera fecha, la cual se llevará a cabo entre el próximo 19 y 20 de octubre, tendrá los siguientes duelos: Pereira vs. Tigres; Cortulúa vs. Quindío; Boyacá Chicó vs. Fortaleza; y Bogotá vs. Real Cartagena.

Cabe recordar que Deportivo Pereira, campeón en el primer semestre, enfrentará al campeón del Torneo Águila-II por un cupo en la máxima categoría.

Por lo que la Dimayor confirmó los siguientes ítems para lograr el ascenso:

“En caso que el primero de la reclasificación sea el club campeón de la Gran Final del Torneo Águila 2019, el partido se disputará con el club que ocupe el siguiente puesto en la reclasificación”.

“En caso que el club que pierda la Gran Final del Torneo Águila 2019, sea el mismo club que tiene derecho a jugar el repechaje por su posición en la Tabla de Reclasificación Total del Año 2019, ascenderá directamente para participar en el Campeonato Profesional Categoría Primera “A” (Liga) en el 2020 sin necesidad de disputar la fase de Repechaje”.

“En caso que el club campeón del Torneo Águila I 2019 sea el mismo club campeón en el Torneo Águila II 2019, este ascenderá directamente para participar en la Primera Categoría “A” (Liga) en el 2020. El otro cupo de ascenso se definirá en partidos de Ida y Vuelta entre los dos mejores clubes en la Tabla Total de Reclasificación del año 2019 y no hayan sido el club Campeón”.

De igual manera, presentó las fechas más destacadas, a tener en cuenta, para determinar los próximos dos inquilinos de la máxima categoría del fútbol colombiano:

Final ida Torneo Águila-II: 23-24 de noviembre

Final vuelta Torneo Águila-II: 27 de noviembre

Gran final ida: 30 de noviembre –1 de diciembre

Gran final vuelta: 7-9 de diciembre

Repechaje ida: 11 de diciembre

Repechaje vuelta: 15 de diciembre.

Así está la tabla de la Reclasificación del Torneo Águila:

