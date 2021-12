Presidente de Fortaleza recordó que no es la primera vez que se da una polémica similar con Llaneros

Continúan las repercusiones de lo ocurrido el pasado sábado 4 de diciembre, en la victoria 1-2 del Unión Magdalena sobre Llaneros, por la sexta jornada de la Primera B. Los minutos finales de dicho encuentro generaron polémica y hasta dio para abrir investigación por parte de la Dimayor. Y es que quedaron serias dudas, en especial, por la poca resistencia que cada uno de los jugadores del local puso en el segundo tanto del 'ciclón bananero'.

Este lunes, en entrevista con 'ESPN', Carlos Barato, presidente de Fortaleza, club afectado con dicha situación, ya que con ese resultado no logró el ascenso a Primera División, se pronunció. Además, de haber dejado claro que "solicito la nulidad del partido y que no sea declarado el Unión Magdalena como ascendido hasta que no se termine la investigación", recordó una situación similar que vivió años atrás con Llaneros, equipo implicado.

"En la temporada 2020, nuestro técnico era Pablo Garabello, y nos correspondió en el mismo grupo contra Llaneros. De hecho, en el sorteo, el propio presidente de dicho club, Juan Carlos Trujillo, me dice que ojalá quedemos en la misma zona para ver si nos podemos acomodar, a lo que le respondí que no. Luego, rumbo al estadio de Techo para el primer partido, recibo una llamada de un número desconocido", así inició el relato.

A continuación, vinieron los detalles de lo ocurrido, afirmando que "me dicen 'no importa con quién habla, solo entienda que el partido que va a disputar está amañado'. En ese momento llamé a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, y a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y les conté lo sucedido; ellos respondieron, de una vez, que llamarían a la Comisión Arbitral para advertir la situación."

Si bien recibió dicha información, no habló con nadie de su cuerpo técnico, ni jugadores. "El partido empezó y, a los pocos minutos, primer penalti en contra inexistente. Luego, viene otro penalti, y 2-0 perdiendo. Para el segundo tiempo, otro penalti y ya 3-0 abajo. Finalmente, logramos hacer dos goles, pero no alcanzamos porque ya era difícil y el compromiso culminó 3-2", dijo el presidente Carlos Barato.

"Una vez finalizado el partido, me encuentro con el presidente y vicepresidente de Llaneros y les digo que eso no fue nada normal y no quería pensar que están 'metiendo mano negra'. Al decir eso, me responden: 'Presidente Barato, tranquilo, en Villavicencio, le pongo la suplencia'. Eso me asombró porque los puso en evidencia. Pasé la carta de reclamación, pedí las imágenes de transmisión y la respuesta fue que el juego no se había televisado porque algo se había dañado", sentenció.

En la otra cara de la moneda y con el fin de contrastar la información, el presidente de Llaneros, Juan Carlos Trujillo, habló también con 'ESPN', minutos después y antes de cualquier pregunta de los periodistas presentes, tomó la palabra para contar su versión de los hechos expuestos anteriormente, respondiéndole de manera directa al presidente Carlos Barato y afirmando que no todo fue como lo contó.

"Quedo sorprendido con lo que dijo. Le recuerdo al presidente Barato que ese partido quien clasifica es Huila, entonces no entiendo a qué viene lo que dijo. Salimos a competir y clasificamos. Entonces que le dijo uno y que después a otro, me deja un sin sabor. Así que le pido que me regale esa denuncia para ver qué es. El día del partido de los tres penaltis, le dije que denunciara sobre esa llamada. Siempre que nos enfrentamos es un problema con Fortaleza", puntualizó.

Así las cosas y sin haberse esclarecido la sucedido en aquel 2020, este 2021 se está escribiendo un nuevo capítulo, donde el involucrado además de Llaneros y Fortaleza, es Unión Magdalena. Ya se están realizando las investigaciones pertinentes y hasta la Fiscalía está al tanto de todos los detalles, ya que no quieren que se escape absolutamente nada y así tomar una decisión acertada y justa para las partes y el fútbol colombiano.