Presidente de Llaneros: "Lo positivo del fallo es saber que se hace honor a la verdad"

Juan Carlos Trujillo presidente de Llaneros habló este sábado con Gol Caracol y profundizó después de un trino en el que informó que la Fiscalía General de la Nación archivó el caso del partido contra Unión Magdalena, del pasado 4 de diciembre del 2021, en el que se definió el ascenso de los 'bananeros'.

¿Presidente podemos hablar del fallo de la Fiscalía al que refiere en su cuenta de Twitter?

"Nos notificaron el fallo de la Fiscalía por medio de nuestro equipo jurídico en el que ratifican, como ya lo había dicho la investigación de la Dimayor, que no había ningún tipo de corrupción, ni dádiva, ni encontraron nada anormal en el partido del 4 de diciembre, eso para nosotros es positivo porque es un tema en que nos defendimos en derecho y seguimos actuando de tal manera".

¿Qué es lo más positivo del fallo para Llaneros?

"Lo positivo del fallo es el tema de saber que el equipo posicionado, es saber que sigue con buen camino, se hace honor a la verdad, saber que las instituciones de este país actúan en derecho y no por opinión y eso es lo realmente satisfactorio de todo este proceso".

¿Y las sanciones a los jugadores de Llaneros que se conoció recientemente, cómo va ese proceso?

"Importante saber y conocer que el tema de la sanción de los jugadores fue una sanción totalmente fuera de lugar, porque que nos sancionan por algo que no nos investigaron, eso quiero decirlo. A nosotros nos investigan por corrupción, por amaños de partidos y aquí en la Fiscalía tanto en la notificación que nos dio en la Dimayor está claro que eso no pasó. Después vendrá el tema legal que se tomará contra la Dimayor en el tema qué se entiende por decoro deportivo o por qué sancionan por algo que no nos han investigado, cuando se actúe en derecho seguramente los resultados serán siempre positivos".

Y el mensaje para el presidente de Dimayor, tiene un toque polémico. Ese tema lo denota aún con cierto malestar por lo sucedido...

"Polémico no. Yo he sido claro desde el principio y no actúo en opinión. Nosotros con nuestros abogados y toda nuestra parte administrativa hemos actuado coherente en el tema de derechos, diferente como lo hizo el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, que en primera instancia llamó a todos los entes del gobierno para que nos investigara, cosa que satisfactoriamente hoy nos favorece y en torno a eso, él sale a decir que tiene 48 pruebas en contra de nosotros que al son de hoy no las he visto. Seguiremos actuando en derecho, con las normas en la mano y peleando hasta el último minuto por los derechos de nuestro equipo. Él nos sanciona a los jugadores cuando íbamos liderando los cuadrangulares finales y eso la verdad, a la altura del campeonato y vencido los términos porque se vencían el 15 de ese mes, por así decirlo nos afecta en los partidos que quedaban, con eso no quiero decir que se hubiera podido ganar, perder o empatar los partidos, pero no hubo equilibrio deportivo en ese tema y él lo sabe, él sancionó por presiones externas, él mismo me lo dijo. hasta ahora quiero saber cuáles son esas presiones externas para sancionar a Llaneros, para que no pudiéramos llegar a la final. Nosotros estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias en derecho, porque es un esfuerzo que se hace de todo un departamento, jugadores, parte administrativa y no podemos permitir que no se nos juzguen como deben juzgarnos o como se le hace a todo el mundo, el derecho y la constitución que está por encima de cualquier cosa y quedó demostrado ante las investigaciones y también debe ser acatada por la Dimayor; tomaremos nuestras medidas jurídicas y el tiempo lo dirá".

Hablemos de la armada de Llaneros para el Torneo II

"Llaneros trae el semestre pasado al entrenador Jersson González, en el que él desde el comienzo ha solicitado unos refuerzos, unos jugadores de confianza y desde la parte administrativa se le ha otorgado el cien por ciento de los requerimientos. Es normal que llegue un entrenador y cambie jugadores y su modelo, y nosotros como equipo profesional y la parte administrativa estuvimos en la disposición de poderle otorgar todas las peticiones para que podamos hacer un torneo y poder luchar por una final, luchar por ese sueño. Tenemos un gran técnico, que está comprometido con la institución y lo mínimo que podemos hacer es rodearlo de su gente de confianza para poder lograr lo que todos soñamos, que es estar en la máxima categoría".

