Quindío no pudo con Orsomarso, igualaron 1-1, en la apertura de la fecha 9 de la Primera B En Armenia, Quindío no jugó bien y no paso del empate con Orsomarso. Leones, Valledupar, Patriotas y Fortaleza también tuvieron acción en el torneo de la Primera B del fútbol colombiano.