Quindío revivió en el Torneo Águila: goleó 3-0 a Llaneros y sigue en la pelea por llegar a la final

Danny Santoya fue el autor de las tres anotaciones con las que el cuadro ‘cuyabro’ sumó sus primeros tres puntos en los cuadrangulares.

Deportes Quindío consiguió este jueves su primera victoria en los cuadrangulares del Torneo Águila, luego de golear 3-0 a Llaneros en condición de local, en juego pendiente por la segunda fecha de las finales.

Publicidad

La figura del compromiso fue el atacante Danny Santoya (28', 29' y 58'), quien marcó los tres tantos para el equipo ‘cuyabro’, que ahora es tercero del Grupo B, que domina Pereira, con 9 puntos, seguido por Chicó, con 6.

¡Es hora de que usted sea el que elija el camino! Haga acá su pronóstico para la Copa América 2019

Los dirigidos por Alberto Suárez reciben el próximo domingo al Boyacá Chicó, en la cuarta fecha de los cuadrangulares.

La fecha se completa con los partidos Cartagena vs. Leones; Cortuluá vs Barranquilla; y Pereira vs. Llaneros.

Publicidad

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados