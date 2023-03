Rafael Mercado, futbolista de la Selección Colombia Sub-17, recibió un balazo en un ataque sicarial

En horas de la noche del sábado, una de las jóvenes promesas del fútbol cartagenero, Rafael Mercado, fue víctima de un ataque sicarial que se llevó a cabo en una barbería de la capital de Bolívar. El futbolista de apenas 17 años recibió un impacto de bala, en medio de los disparos que realizó el sicario que entró al establecimiento, emprendiendo fuego con su arma.

El lamentable hecho en el que perdió la vida Keiner Blanco, de 23 años, quedó grabado por una de las cámaras del establecimiento en el que se ve el ataque en el que también quedó el joven futbolista que se alistaba para competir en el Sudamericano Sub-17, junto a la Selección Colombia.

Asimismo, el futbolista, que fue galardonado con el premio 'Es Futuro', otorgado por Acord Bolívar, brindó sus primeras declaraciones luego de lo sucedido, “gracias a Dios estoy vivo, siento que volví a nacer, esto no ha sido fácil, es difícil, me toca empezar de nuevo, estoy con vida y salud y eso es lo más importante”, le dijo Santos Mercado al diario ‘El Universal’, de Cartagena.

Y agregó con respecto a lo vivido, “intenté correr y la pierna se me fue, me revisé y vi el poco de sangre en el muslo de mi pierna derecha. Fue un momento angustiante. Ahora estoy esperando que me operen, me van a meter unos clavos, en el cuádriceps de mi muslo derecho, ahí recibí el balazo, después de la cirugía me imagino me dirán cuánto tiempo demorará mi recuperación”.

“Quería jugar este año muchos partidos con el Real Cartagena, quería mostrar mi fútbol en el Suramericano. No se pudo, duele mucho, esto es difícil, pero me mantendré en pie de lucha, recuperándome (…) Esta es una prueba de Dios, estoy bien motivado para poner de mi parte y recuperarme muy bien, quiero triunfar en el fútbol profesional”, concluyó el futbolista de 17 años.

Por otro lado, el presidente del club se refirió a lo sucedido en diálogo con 'Blu Radio', “de acuerdo al reporte médico inicialmente deben esperar que se desinflamen las partes afectadas, porque se le afectó también una parte del fémur, y ya vendrán los médicos en los próximos días a determinar la programación de la cirugía y el posterior tratamiento de recuperación que seguramente se tardará varios meses”, explicó.

“Él estuvo en los Juegos Bolivarianos cuando estuvo la Selección Sub-17 jugando en Valledupar con una muy buena actuación, él a pesar de su corta edad ha tenido muchas participaciones con Selección Bolívar, con la Selección Colombia y ya debutó con el Real Cartagena siendo un jugador Sub-17 y estaba en los planes del equipo técnico para tenerlo presente cuando dejara sus microciclos con la Selección este año”, complementó el dirigente.

