Ramiro Sánchez, a los 40 años sigue vigente: "Me entreno bien, me cuido en la comida y duermo"

El fútbol profesional colombiano ya está en marcha, tras el inicio de la liga de la primera división y la Superliga, sin embargo, las emociones de la Primera B no llegarán hasta el próximo 3 de febrero. En ese orden de ideas, uno de los equipos que buscar ser protagonistas es el Deportes Quindío.

Los 'cuyabros' contrataron varios jugadores para esta nueva temporada, entre ellos, al arquero Ramiro Sánchez, quien sigue más vigente que nunca bajo los tres palos.

Si hay un arquero de experiencia en Colombia, ese es Ramiro Sánchez. El nacido en Manizales tiene en sus registros el defender el arco de los siguientes equipos: Once Caldas, La Paz (Bolivia), Santa Fe, Fortaleza, Jaguares, Real Cartagena, Millonarios y Unión Magdalena.

A sus 40 años y con los mismos reflejos 'felinos' para atajar penaltis, Sánchez tiene en mente seguir jugando al fútbol. Por eso, es el invitado de Gol Caracol en ' Historias de la B '.

Publicidad

¿Cómo se dio su llegada al Deportes Quindío?

“La verdad que es gratificante poder llegar a un equipo en segunda, el cual tiene aspiraciones de poder buscar un ascenso y más por la obligación que tenemos a cuestas de lo que es un histórico, el Deporte Quindío y la idea es poder poner este equipo en la posición en la que yo creo que debe estar este club, en esta región del país, volver a contar con los tres equipos en el eje cafetero en primera división, sería muy satisfactorio para el rentado del fútbol colombiano”.

¿Las diferencias entre la A y la B?

“Cambia mucho la toma de decisiones, aun así se encuentran muchos jóvenes que están empezando como a formarse en la parte deportiva, y pues aún están como en ese proceso de aprendizaje, esa es como la gran diferencia que hay entre la primera y la segunda categoría, porque el tema físico ya, el GPS ya no miente, y ya los niveles de sprint que uno puede marcar en los partidos alcanzan los 30, 32 kilómetros, los recorridos, por lo general ya se establecieron más o menos como en 8, 10, 12 kilómetros en primera división, entonces eso muestra lo que es en segunda, yo creo que marca mucho la toma de decisiones, pienso yo”.

¡Bienvenido Ramiro!



Anunciamos la llegada de nuestro arquero Ramiro Sánchez 🧤



Muchos éxitos con la 💚V💛 pic.twitter.com/6DC5BaEiCj — Deportes Quindío S.A (@QuindioOficial) January 9, 2024

¿Cómo seguir vigente en el fútbol a los 40 años?

“Uno no regula nada, yo puedo tener esta edad, pero es que yo soy jugador profesional hace diez y algo de años. Me formé, sí, tengo pues la gran posibilidad de que a mi edad todavía me puedo sostener jugando fútbol, porque me cuidé, me cuido, intento entrenarme de la mejor manera posible, me cuido mucho en la alimentación, me cuido mucho en las horas de descanso, trato de dormir por lo que se habla, por lo general, de ocho horas y pues intento hacerlo. Sobre los recorridos uno tiene la semana para trabajar, para exigirse. A cierta edad uno va perdiendo algunas capacidades, pero va encontrando otras. Y no hay mejor doctor que uno mismo porque uno sabe cuándo su cuerpo le está pidiendo el descanso, pero en mi caso no, yo todos los días me levanto con muchísimas ganas, hago demasiado gimnasio, me gusta estar bien".

Publicidad

Usted tiene mucha experiencia, ¿Le gusta enseñar? ¿Cómo es su relación con los otros dos arqueros del equipo?

“Tengo un par de compañeros que trabajan muy bien, con muchísimas condiciones y cualidades. También yo aprendo mucho de ellos. Ahora estoy en una fase de aprender de cómo es la situación acá en el Deportes Quindío. Tenemos un entrenador de arqueros que le gusta mucho la parte física, que el arquero tenga fuerza para realizar los movimientos y así en ese orden de ideas trabajamos mucho en el gimnasio. A veces intento como corregir, pero hay un entrenador de arqueros que lo hace".

El semestre pasado hubo una mala relación entre el Quindío y su hinchada, ¿Cómo revertir eso?

“Por lo general siempre van a haber críticas y uno se enfoca en que, si son positivas, si son para ayudar a crecer, son bienvenidas, pero las críticas feas no le podemos prestar la atención. Uno sabe cuándo se equivoca y uno sabe cuándo hace las cosas bien. Lo único que nosotros podemos hacer es intentar que el hincha vuelva al estadio, pero nosotros somos los únicos que lo podemos hacer, es a través de los resultados".

¿Se acerca su retiro?

“Tengo contrato por un año acá, la idea es poder tener el equipo en primera división. Y pues ahí vamos mirando qué puede ir sucediendo, pero hoy por hoy físicamente me siento muy pero muy bien. Con muchísimas fuerzas, muchísimos deseos, con nuevos sueños y metas. Y estamos con esa ilusión de poder ascender, que es lo único que a nosotros políticamente nos sirve. Pero hoy por hoy me siento con muchas ganas de cada día levantarme, ir a entrenar, trabajar y ser agradecido de la vida de poder jugar fútbol, que es lo que más me apasiona”.