Real Cartagena volvió a tomar el liderato en el Torneo Águila: derrotó 2-0 a Fortaleza

El equipo ‘heroico’ llegó este sábado a 14 puntos e igualó a Llaneros y Pereira, que jugará el otro lunes frente a Bogotá.

Real Cartagena derrotó este sábado 2-0 a Fortaleza, en la fecha 7, y es líder del Torneo Águila 2019.

El cuadro ‘heroico’ se impuso con los tantos de Yamilson Rivera (9’) y Henry Castillo (90’) y llegó a 14 puntos, los mismos de Llaneros y Deportivo Pereira, que jugará el próximo lunes frente a Bogotá.

En otros resultados de la jornada sabatina, Orsomarso igualó 1-1 con Atlético de Cali y Leones perdió 0-1 frente a Llaneros.

Este domingo continuará la fecha con los partidos Universitario de Popayán vs. Barranquilla; Valledupar vs Tigres; Real San Andrés vs. Deportes Quindío y Cortuluá vs. Boyacá Chicó.

Bogotá vs. Pereira cierran la jornada el próximo lunes, a las 7:45 p.m., en el estadio Metropolitano de Techo.

Así está la tabla de posiciones en el Torneo Águila



